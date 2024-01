Handball: HC Erlangen nutzt EM-Pause für Personalentscheidungen

Der HC Erlangen hat die aktuelle Pause vor der Handball-Europameisterschaft zu mehreren Personalentscheidungen genutzt. Wie der Handball-Bundesligist mitteilt, wird Johannes Sellin ab sofort Co-Trainer von Chef-Coach Hartmut Mayerhoffer. Zudem trennt sich der Verein von Rückraumspieler Veit Mävers. Vertragsverlängerungen bekommen dagegen Nico Büdel und Manuel Zehnder.

Johannes Sellin hatte erst im vergangenen Sommer seine Spielerkarriere beim HCE beendet und seitdem die Drittliga-Mannschaft der Erlanger trainiert. Diese Aufgabe soll der Europameister von 2016 auch weiterhin erfüllen, zumal auch Tom Hankel weiterhin zum Assistenzteam von Cheftrainer Mayerhoffer gehören wird. Vor der EM-Pause war der HC Erlangen nur auf Platz 14 der Tabelle zu finden und wird damit bisher den Zielen, die die Verantwortlichen sich vor der Saison gesteckt hatten, nicht gerecht. Vor der Saison sprach man von einem einstelligen Tabellenplatz.

Veit Mävers nicht mehr im Kader

Aus dem Bundesliga-Kader gestrichen wurde Veit Mävers. Der 23-jährige Rückraumspieler kam erst vor dieser Saison vom TSV Hannover-Burgdorf nach Erlangen und war als großes Talent geholt worden. Nun soll er aus sportlichen Gründen nicht mehr für die erste Mannschaft des HCE auflaufen.

Büdel und Zehnder im HC Rückraum

Regisseur Nico Büdel hat seinen Vertrag beim HC Erlangen dagegen um ein weiteres Jahr bis Juni 2025 verlängert. Er soll in der kommenden Saison neben dem aktuellen Bundesligatoptorjäger und Schweizer Nationalspieler Manuel Zehnder im Rückraum der Franken spielen. Aktuell ist Zehnder vom HCE an den ThSV Eisenach ausgeliehen. Im letzten Spiel vor der EM-Pause hatte Erlangen mit 26:28 in Eisenach verloren. Leih-Spieler Zehnder war dabei mit elf Treffern für Eisenach der erfolgreichste Werfer der Partie.

Nikolai Link hängt noch ein Jahr an

Ebenfalls verlängert wurde der Vertrag mit Abwehrchef Nikolai Link. Der 33-jährige Link hat sein Karriereende damit um ein Jahr bis zum Sommer 2025 verschoben und soll in seine 14. Saison mit dem HC Erlangen gehen.

Christoph Steinert bei EM dabei

Während der HC Erlangen an den personellen Stellschrauben für die weitere Saison dreht, ist einer der wichtigsten Spieler des Teams in der Nationalmannschaft gefordert: Christoph Steinert. Der 33-Jährige soll im Nationalteam von Alfred Gislason mit seiner Routine, Torgefahr und Flexibilität auch in der Abwehr eine wichtige Rolle beim Turnier ausfüllen.

Nicht bei der EM dabei ist dagegen Sebastian Firnhaber. Der Kreisläufer hat sich noch im Dezember das Kreuzband gerissen und kann deshalb nur bei der Heim-EM zuschauen. Er wurde bereits erfolgreich operiert und arbeitet in der Reha daran, in der kommenden Saison dem HC Erlangen wieder auf der Platte zur Verfügung zu stehen.