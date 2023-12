Marino Zimmermann ist jüngster Handballschiedsrichter Bayerns

Nachwuchsförderung vom Verband angepasst

An der Halle in Gerolzhofen wartet schon Klaus Olszowi, der Schiedsrichterbetreuer von Marino Zimmermann. Jeder Jungschiedsrichter bekommt vom BHV einen Erfahrenen an die Seite gestellt. Es ist eine Maßnahme der neuen Nachwuchsförderung. Der Deutsche Handballbund hat Mitte 2020 eine neue Schiedsrichter-Grundausbildung inszeniert, nachdem die Schiedsrichterzahlen immer weiter zurückgegangen sind: Durch eine Mischung aus gestaffelten Online- und Präsenzkursen mit gefilmten Anschauungsbeispielen soll die Ausbildung flexibler und moderner gestaltet werden.

Klaus Olszowi geht mit Marino vor dem Spiel noch einmal den Ablauf durch: technische Besprechung mit den Mannschaftsverantwortlichen, Feldbegehung mit Überprüfung der Tornetze und Rücksprache mit dem sogenannten Kampfgericht, also die beiden Personen, die die Anzeigetafel für die Halle bedienen und den Spielverlauf in Echtzeit in das Onlinesystem des BHV übertragen. Alle Beteiligten könnten die Eltern von Marino sein – Scheu zeigt das Nachwuchstalent keine. Er hält sich an das vorgegebene Ablaufprotokoll. Punkt 16:30 Uhr – Marino pfeift sein erstes Spiel als offizieller Schiedsrichter an.

Schiedsrichtermangel in Bayern

Auch wenn das Spiel für Laien unstrukturiert und hektisch wirken mag – Marino löst sein Versprechen ein und bleibt gelassen. Unaufgeregt begleitet er die beiden Jugendmannschaften durch die Partie. Auf der Zuschauertribüne ruft jemand etwas in Richtung Schiedsrichter. In jedem anderen Spiel ein Vorfall, der zig Mal vorkommt – an diesem Samstag aber sucht Wolfgang Benzinger direkt das aufklärende Gespräch. Benzinger ist seit 50 Jahren Schiedsrichter und Bezirksschiedsrichterwart im Bezirk Unterfranken. Er hält große Stücke auf Marino und hofft, dass er lange dabeibleibt.

Zusammen mit Marino haben 40 Teilnehmer den Schiedsrichterschein gemacht. In Unterfranken gibt es aktuell keinen Schiedsrichtermangel, was aber auch an den zurückgehenden Mannschaftszahlen liegt. Seit es außerdem individuelle Betreuer, wie in Marinos Fall Klaus Olszowi vom TV Dettelbach gibt, brechen deutlich weniger Nachwuchsschiedsrichter in Unterfranken ihre noch junge Karriere ab, so Benzinger. In Bayern sehe es nicht so gut aus, da hoffe man jetzt auf den Effekt der neuen Schiedsrichtergrundausbildung.

Geldstrafen und Punktabzug – Verband appelliert an Vereine

Der akute Mangel hat dazu geführt, dass Bayern im Sommer 2023 das hessische Strafsystem übernommen hat. Grundlage ist eine Soll-Ist-Quote: Jeder Verein verursacht eine Anzahl an Spielen. Gleichzeitig muss jeder Verein eigene Schiedsrichter stellen, die im Verhältnis zu den verursachten Spielen auch eine gewissen Anzahl an Partien pfeifen müssen. Erfüllt ein Verein in drei aufeinanderfolgenden Jahren sein Schiedsrichter-Soll nicht, gibt es neben einer Geldstrafe (15 Euro pro nicht gepfiffenes Spiel im ersten Jahr, 25 Euro im zweiten Jahr, 50 Euro im dritten Jahr) auch Punktabzug für die hochklassigste Mannschaft im Erwachsenenbereich des Vereins.

In Hessen hat dieses extreme Vorgehen schon positive Wirkung gezeigt. Wolfgang Benzinger findet es traurig, dass derart harte Maßnahmen ergriffen werden, aber scheinbar gehe es nicht anders. Er appelliert an die Vereine, mehr Mitglieder für den Schiedsrichterjob zu begeistern. Ein Pilotprojekt "Kinderspielleiter" in Unterfranken soll dabei unterstützen. Kinder sollen ohne Schein "ersteinmal nur pfeifen, Richtung anzeigen und Entscheidungen treffen", so Benzinger. Damit soll Interesse für eine spätere Schiedsrichterausbildung geweckt werden. Und für den Nachwuchs sei der Schiri-Job ohnehin auch ein netter Nebenverdienst: Pro Spiel gibt es nicht ganz 25 Euro. Von Marino Zimmermanns Leistung beim Debut ist er begeistert: "Sehr souverän, sehr überzeugend. Das ist sensationell und wir können nur hoffen, dass er lange dabeibleibt."