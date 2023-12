Handball-EM 2024: Alle Infos im Überblick

Der Handball-Sport feiert eine Premiere: Vom 10. bis 28. Januar findet in Deutschland zum ersten Mal eine Handball-Europameisterschaft der Männer statt.

Welche Mannschaften sind dabei?

24 Mannschaften sind für die Handball-Europameisterschaft 2024 qualifiziert. Für die Vorrunde wurden die Teams in sechs Gruppen gelost. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde. Die deutschen Handballer treffen in der EM-Vorrunde in der Gruppe A auf Frankreich, Nordmazedonien und die Schweiz.

Gruppe A: Frankreich, Deutschland, Nordmazedonien, Schweiz

Gruppe B: Spanien, Österreich, Kroatien, Rumänien

Gruppe C: Island, Ungarn, Serbien, Montenegro

Gruppe D: Norwegen, Slowenien, Polen, Faröer Inseln

Gruppe E: Schweden, Niederlande, Bosnien-Herzegowina, Georgien

Gruppe F: Dänemark, Portugal, Tschechien, Griechenland

Welche Spielorte gibt es?

Deutschland startet bei der EM am 10. Januar gegen die Schweiz vor der Weltrekord-Kulisse von 50.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Fußballarena. Die anderen Gruppenspiele finden in Mannheim, München und in der Hauptstadt Berlin statt, wo auch das deutsche Team seine weiteren Spiele bestreitet. In der bayerischen Landeshauptstadt finden die Vorrundenpartien der Gruppen C und F in der Olympiahalle statt.

Sollten sich die Deutschen für die Hauptrunde qualifizieren, werden sie in Köln weiterspielen. Die anderen Hauptrundenspiele sind in Hamburg angesetzt. Ebenfalls in Köln steigt die Finalrunde inklusive Halbfinals, Spiel um Platz fünf, Spiel um Platz drei und Endspiel.

Wann spielt Deutschland? Wo wird es übertragen?

Das Auftaktspiel gegen die Schweiz findet am 10. Januar (20.45 Uhr, live im ZDF) statt. Anschließend - ungewöhnlich für eine Handball-EM - hat Deutschland drei Tage Pause, erst am 14. Januar kommt es zum zweiten Gruppenspiel gegen Nordmazedonien (20.30 Uhr, live im ZDF). Das Spiel findet in Berlin statt, genau wie das letzte Gruppenspiel gegen den sechsmaligen Weltmeister und dreifachen Europameister Frankreich am 16. Januar (20.30 Uhr, live in der ARD).

Wie ist der Modus?

Die 24 Mannschaften treten in der Vorrunde in Vierergruppen gegeneinander an, die jeweils beiden Bestplatzierten erreichen die Hauptrunde, wo sie in derselben Gruppe landen - das Ergebnis aus dem direkten Vorrunden-Duell bleibt bestehen.

In der Hauptrunde gibt es zwei Sechsergruppen. Deren Gruppensieger und -zweitplatzierte treten anschließend in den Halbfinals über Kreuz an. Neben dem großen Finale gibt es noch Spiele um Platz fünf und um Platz drei.

Wer sind die Favoriten?

Dänemark, Weltmeister von 2019, 2021 und 2023, ist der große Favorit, auch wenn es für das Team bei den vergangenen Europameisterschaften nicht richtig rund lief. 2022 "nur" Rang drei, davor Vorrunden-Aus (2020) und Rang vier (2018). Frankreich und Spanien (Europameister von 2018 bzw. 2020) zählen ebenfalls zum Favoritenkreis, genau wie Titelverteidiger Schweden. Das DHB-Team muss einige Ausfälle verkraften und gehört nicht zu den Topfavoriten - hat aber den Heimvorteil auf seiner Seite. Das erklärte Ziel des Teams von Bundestrainer Alfred Gislason ist das Halbfinale.