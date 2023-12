Handball-EM 2024: Mit zwei Bayern zur Heim-EM

Vom 10. bis zum 28. Januar findet die Handball-EM 2024 in Deutschland statt. Mit einem Mix aus jungen Wilden und gestandenen Routiniers will die DHB-Auswahl den nächsten Schritt zurück in die Weltspitze gehen und acht Jahre nach dem EM-Triumph das nächste Wintermärchen schreiben.

Vier Europameister von 2016 mit dabei

Mit Torhüter Andreas Wolff, Linksaußen Rune Dahmke, Rückraumspieler Kai Häfner und Kreisläufer Jannik Kohlbacher berief Gislason vier Europameister von 2016 in das 19-köpfige Aufgebot. "Ich hoffe, dass wir die 19 gesund durchkriegen und wir sie nicht ersetzen müssen", sagte Gislason, hinter dem reiseaufwändige Monate liegen.

Bundestrainer setzt auf U21-Weltmeister Lichtlein

Vier U21-Weltmeister um Torwart David Späth, die Rückraumspieler Renars Uscins, Kreisläufer Justus Fischer und Nils Lichtlein, die schon bei den Testspielen im November dabei waren, sind dem Coach bei seinen Erkundungstouren besonders ins Auge gestochen. "Kein Spieler ist in diesem Kader, weil er U21-Weltmeister wurde oder jung ist. Die vier Leute sind da, weil sie sehr gut in ihren Vereinen gespielt haben", stellte Gislason klar.

Lichtlein ist gebürtiger Regensburger und entstammt einer Handball-Dynastie. Sein Großvater Arthur Lichtlein und sein Onkel Carsten Lichtlein waren Handball-Torhüter. Seine Mutter Silke spielte Handball in der 2. Bundesliga. Der 21-Jährige steht bei den Füchsen Berlin unter Vertrag. Sein Debüt in der Nationalmannschaft feierte Lichtlein, der bei der U21-WM zum MVP des Turniers gewählt wurde, im November gegen Ägypten.

Zweite EM für Steinert vom HC Erlangen

Fischer ist mit 20 Jahren der Jüngste im DHB-Team, Rechtsaußen Patrick Groetzki mit 34 Jahren und 171 Länderspielen der Erfahrenste. Erstmals dabei ist Martin Hanne. Der 22 Jahre alte Rechtshänder vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf ist ein Kandidat für den linken Rückraum.

Auch Christoph Steinert steht wieder im Kader. Bei der letzten EM in Ungarn und der Slowakei erlebte der Spieler des HC Erlangen ein Wechselbad der Gefühle. Steinert war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei sämtlichen durch die Europäische Handball Föderation EHF durchgeführten PCR-Proben erhielt er aber negative Befunde, feierte er gegen Spanien ein Blitz-Comeback, bevor er zwei Tage später erneut positiv getestet wurde. In der Vorrunde war er mit 18 Toren der Topscorer der deutschen Mannschaft.

Weltrekord-Kulisse zum Auftakt

Nicht nominiert wurde hingegen Torhüter-Routinier Silvio Heinevetter, der aber weiterhin zum 35er-Kader gehört, aus dem sich Gislason während des Turniers für mögliche Wechsel bedienen kann. Auch Erlangens Kreisläufer Sebastian Firnhaber fehlt nach seinem Kreuzbandriss. Dass die langjährigen Leistungsträger Paul Drux, Fabian Wiede, Julius Kühn und Hendrik Pekeler nicht dabei sind, war bereits bekannt.

Wie vor allem die jungen Spieler mit der Euphorie im Land umgehen, wird sich schon im Auftaktspiel am 10. Januar gegen die Schweiz zeigen. Eine Weltrekordkulisse von 50.000 Fans wird dem DHB-Team von den Rängen der Düsseldorfer Fußball-Arena frenetisch zujubeln. Weitere Vorrundengegner sind Rekord-Weltmeister Frankreich und Nordmazedonien. Die ersten zwei Teams der Gruppe erreichen die Hauptrunde.