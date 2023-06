Die 3. Liga ruft - SpVgg Unterhaching legt in Cottbus vor

Unterhaching hat sich in Cottbus in eine Top-Ausgangssituation für das Aufstiegs-Relegationsrückspiel am Sonntag im heimischen Sportpark (Anstoß: 13 Uhr/live im BR Fernsehen und im Stream) gebracht. Vor 18.500 Zuschauern im Stadion der Freundschaft gewann die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner nach guter Leistung mit 2:1 (2:1).

Niclas Anspach (6.) und Mathias Fetsch (37.) trafen für die Rot-Blauen, die am Sonntag im Heimspiel die Rückkehr in die 3. Liga nach zwei Jahren perfekt machen können. Der SpVgg reicht dafür schon ein Unentschieden. Selbst mit einem knappen Rückstand nach dann 180 Minuten wäre noch nichts verloren. Die Partie könnte auch in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen entschieden werden.

Blitz-Start dank Anspach

Die Hachinger erwischten im Duell mit dem Meister der Regionalliga Nordost den besseren Start. Schon nach sechs Minuten gelang Niclas Anspach nach einem langen Ball in den Strafraum die Führung. Während die Energie-Verteidiger die Kugel nicht unter Kontrolle brachten, spitzelte Anspach den Ball ins Netz.

Die Gastgeber schüttelten sich nur kurz, um dann den Vorwärtsgang einzulegen. Der Lohn: Handelfmeter in der 14. Minute, weil David Pisot der Ball an die Hand sprang - Jonas Hildebrandt verwandelte sicher zum 1:1. Nun war es eine offene Partie mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Die beste hatte Hachings Torjäger Patrick Hobsch, dessen Kopfball an die Latte ging (24.).

Fetsch holt Führung zurück

In der 37. Minute dann wieder die Hachinger Führung: Nach überlegtem Zuspiel von Manuel Stiefler kam Simon Skarlatidis zum Schuss, den Mathias Fetsch noch abfälschte - keine Chance für Energie-Keeper Elias Bethke.

Nach der Pause hatten viele nun einen Sturmlauf der Lausitzer erwartet. Doch die von Ex-Bundesligaprofi Claus-Dieter Wollitz trainierte Mannschaft behielt zunächst die Ruhe, um nicht in Konter zu laufen. Erst nach und nach versuchten sie, den Druck zu erhöhen. Doch viele Chancen sprangen dabei nicht heraus. Stattdessen hatte erneut Hobsch eine gute Kopfballgelegenheit für die Gäste, die Bethke aber gerade noch entschärfen konnte (58.).

Für Haching wurde es erst in der 84. Minute richtig gefährlich, doch Torhüter René Vollath bekam die Fäuste beim Schuss von Jonas Hofmann gerade noch rechtzeitig nach oben. Haching verteidigte die Führung nun clever und rettete das 2:1 ins Ziel. Fortsetzung am Sonntag.