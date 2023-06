> Sport > Deutschland - Ukraine | 12.6., 18 Uhr | Livereportage

Deutschland - Ukraine | 12.6., 18 Uhr | Livereportage

1.000 Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft: Am Montag empfängt das DFB-Team die Ukraine in Bremen zum Jubiläumsspiel. BR24Sport überträgt das Spiel live ab 18 Uhr in der Radio-Livereportage.