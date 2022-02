Goldtraum geplatzt: Snowboarderin Hofmeister scheidet aus

Erst war sie als Trösterin im Einsatz, dann standen ihr selbst die Tränen in den Augen. Als Teamkollegin Melanie Hochreiter nach ihrem Sturz in der Qualifikation scheiterte und im Zielbereich zusammengebrochen war, war Hofmeister sofort da. Nur wenig später musste sie selber ihren geplatzten Gold-Traum verarbeiten.

"Turbulent und nicht mein Tag"

"Es war alles turbulent und nicht mein Tag, es hat einfach nicht gepasst. Es ist irgendwie alles sehr verrückt heute", sagte die niedergeschlagene Hofmeister. Dabei hatte alles gut begonnen. Mit der zweitbesten Zeit in der Qualifikation sah alles danach aus, als könnte Hofmeister souverän zu ihrer zweiten Olympischen Medaille nach Bronze in Pyeongchang 2018 fahren.

Hofmeister stürzt im Achtelfinale

Doch schon im Achtelfinale stand Hofmeister vor dem Aus. Hofmeister hatte das Rennen im Griff, bis ihre Kontrahentin Tomoka Takeuchi (JPN) ausrutschte, Hofmeister in die Bahn schlitterte und dadurch auch die 25-Jährige stürzte. Takeuchi kam schneller wieder auf die Beine und setzte sich am Ende knapp durch. Doch die Jury entschied, dass Hofmeister behindert wurde - so ging es doch noch ins Viertelfinale. Dort schied sie überraschend gegen die Österreicherin Daniela Ulbing aus. Kleinere Fahrfehler machten ihr aber einen Strich durch die Rechnung.

"Ich war doch deutlich nervöser, als ich gedacht hätte", sagte Hofmeister nach dem Rennen mit Tränen in den Augen und fügte enttäuscht an: "Dann wohl in vier Jahren"