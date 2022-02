Olympia 2022: Hier wird es am Dienstag spannend

Gibt es nach Johannes Ludwig das zweite Rodel-Gold für Deutschland? Die Miesbacherin Natalie Geisenberger hat jedenfalls nach den ersten beiden Läufen vom Montag beste Chancen - die beiden Finalläufe am Dienstag ab 12.50 Uhr. Beim Biathlon-Einzelwettbewerb dürfte man aus deutscher Sicht vor allem Johannes Kühn und Benedikt Doll auf der Rechnung haben. Die großen Medaillen-Hoffnungen beim Parallel-Riesenslalom sind Ramona Hofmeister (Bischofswiesen) und Stefan Baumeister (Rosenheim). Im Super-G der Männer haben DSV-Starter nur Außenseiterchancen.

Diese Medaillen werden vergeben

Freestyle: Big Air Frauen

Die Medaillen-Entscheidungen am Dienstag beginnen um 3.00 Uhr mit dem Big Air der Freestyle-Frauen, einer bei Olympia neuen Disziplin. Die erste Goldmedaille dürfte der Papierform nach China, Estland oder Frankreich gehen. Für Deutschland startet Aliah Delia Eichinger.

Ski alpin: Super-G Männer

Um 4.00 Uhr geht's weiter mit dem Super-G der Männer. Für den DSV sind gleich vier Läufer am Start: Romed Baumann (Kiefersfelden), Andreas Sander (Ennepetal), Josef Ferstl (Hammer) und Simon Jocher (Garmisch-Partenkirchen). Zum Favoritenkreis gehören sie alle nicht. Da sind eher Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Marco Odermatt (SUI) oder Titelverteidiger Matthias Mayer (AUT) zu nennen. Dominik Schwaiger (Schönau) muss nach seinem Sturz in der Abfahrt pausieren.

Curling: Mixed Doubles

Die nächsten Medaillen-Entscheidungen stehen bei den Curlern im Mixed-Doubles-Wettbewerb an. Um 7.05 Uhr geht's zunächst um Bronze, um 13.05 Uhr dann um Gold und Silber. Ein deutsches Team hatte sich nicht qualifiziert. Kanada, Olympiasieger 2018, schied überraschend in der Gruppenphase aus.

Snowboard: Parallel-Riesenslalom Frauen/Männer

Spannend aus bayerischer Sicht wird's wieder ab 7.30 Uhr, im Parallel-Riesenslalom der Snowboarder. Bei den Frauen gehört Ramona Hofmeister zu den Top-Favoritinnen, ebenso wie Daniela Ulbing (AUT). Auch Hofmeisters Bischofswiesener Teamkolleginnen Melanie Hochreiter und Carolin Langenhorst sind am Start. Bei den Männern gehört neben Sang-ho Lee (KOR) und Dmitri Loginow (ROC) vor allem auch Stefan Baumeister (Rosenheim) zu den Gold-Kandidaten. Weitere deutsche Starter: Elias Huber (Schellenberg) und Yannik Angenend (Lengdorf).

Biathlon: Einzel Männer

Gleich danach gehen die Skijäger in die Loipe. Können die Männer den Gold-Erfolg von Denise Herrmann im Einzel wiederholen? Um 9.30 Uhr steht der Einzel-Wettbewerb über 20 km auf dem Programm, wieder mit Chancen für Deutsche: Am meisten zuzutrauen ist Johannes Kühn (Reit im Winkl) und Benedikt Doll (Breitnau), den einzigen DSV-Biathleten, die in diesem Winter schon ein Weltcup-Rennen gewannen. Außerdem am Start: Erik Lesser (Frankenhain) und Romas Rees (Oberried). Die großen Favoriten kommen jedoch aus Norwegen: Titelverteidiger Johannes Thingnes Bö, sein Bruder Tarjei und Sturla Holm Laegreid.

Langlauf: Freistil-Sprints Frauen/Männer

Bei den Langlauf-Wettbewerben ab 11.30 Uhr sind deutsche Starter in der Außenseiterrolle. Beim Freistil-Sprint der Frauen werden Maja Dahlqvist (SWE), Jessica Diggins (USA) und Natalia Neprjajewa (ROC) die besten Chancen eingeräumt. Für den DSV sind Victoria Carl (Zella-Mehlis), Sofie Krehl (Oberstdorf), Pia Fink (Münsingen) und Coletta Rydzek (Oberstdorf), die kleine Schwester des Kombinierers Johannes, am Start. In derselben Disziplin bei den Männern geht nur Janosch Brugger (Schluchsee) für den DSV in die Loipe. Favorisiert sind Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) und Richard Jouve (FRA).

Eisschnelllauf: 1.500 Meter Männer

Beim Eisschnelllauf-Wettbewerb der Männer über 1.500 Meter um 11.30 Uhr ist gar kein deutscher Starter dabei. Hier gibt es gleich eine ganze Reihe von Favoriten: Joey Mantia (USA), Zhongyan Ning (CHN), Connor Howe (CAN) sowie die beiden Niederländer Kjeld Nuis und Thomas Krol.

Rodeln: 3. und 4. Lauf Einer Frauen

Das vermeintlich große Highlight des vierten Olympia-Tags ist der zweite Teil des Frauen-Rodelns, also die beiden abschließenden von insgesamt vier Läufen. Nach Halbzeit ist Natalie Geisenberger (Miesbach) die große Gold-Favoritin. Sie führt vor Anna Berreiter (Berchtesgaden). Es könnte also sogar Gold und Silber rausspringen. Die ebenfalls favorisierte Julia Taubitz liegt nach einem Sturz im zweiten Lauf schon aussichtslos zurück, ebenso wie die Österreicherin Madeleine Egle.