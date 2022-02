Ramona Hofmeister - Mitfavoritin auf dem Snowboard

Ramona Hofmeister selbst übte sich im Vorfeld der Spiele im Understatement: "Die Umsetzung ist schwierig. Ich gehe nicht mit der Einstellung rein, dass ich eine der Favoritinnen bin." Sie gab aber schon zu, das höchste Ziel im Auge zu haben: "Natürlich ist es der Riesentraum, als Olympiasiegerin wieder heimfliegen zu dürfen."

Keine Selbstzweifel an der Form

Die Träumerei ist nicht unberechtigt, immerhin war die 25-Jährige, die für den WSV Bischofswiesen startet, Gesamtsiegerin der vergangenen beiden Weltcup-Winter. 2021/2022 stand die 13-fache Weltcupsiegerin zwar noch nicht ganz oben, aber: "Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ich bin sehr gut in die Saison gestartet, hatte zwischendurch bei ein paar Rennen Pech. Da brauche ich nicht an meiner Form zweifeln." Zwei Podestplätze in Bad Gastein Mitte Januar gaben ihr noch einmal Auftrieb, der erste Saisonsieg soll nun beim Höhepunkt in Peking folgen.

Siegerin bei vorolympischem Testlauf

Mit der Olympiastrecke hat Hofmeister bereits gute Erfahrungen gemacht: Vor zwei Jahren gewann sie dort einen Test-Weltcup. "Wenn die Strecke noch so ist wie damals, dann liegt sie mir sehr gut", sagt sie. Von ungetrübter Vorfreude kann trotz allem keine Rede sein. "Was da gerade rund um Corona und die politische Situation passiert, das ist alles sehr medienpräsent, das können wir Sportler gar nicht alles ausblenden."

"Wir wissen alle, dass China nicht der perfekte Austragungsort für die Winterspiele ist, aber für irgendwelche Änderungen ist es zu spät." Ramona Hofmeister

Paradedisziplin Riesenslalom

Neben Olympia-Bronze im Parallel-Riesenslalom gewann Hofmeister auch noch Silber und Bronze bei den Weltmeisterschaften 2019 und 2021 - jeweils im Parallelslalom. In dieser Disziplin holte sich auch zwei Weltcupsiege, die anderen elf jedoch im Parallel-Riesenslalom. Und genau diese Disziplin wird bei Olympia ausgetragen - am 8. Februar im Genting Snowpark in Zhangjiakou. Vier Jahre nach Pyeongchang darf es dann gerne eine andere Farbe sein, so Hofmeister, "wenn alles zusammenpasst an dem einen Tag".