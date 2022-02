Olympia 2022: Highlights 3. Tag

Biathlon: Herrmann mit Gold im Einzel

Alle hatten zuvor von Norwegerinnen, Italienerinnen oder Österreicherinnen gesprochen - doch Gold im Biathlon-Einzelwettbewerb holte überraschend Denise Herrmann. Die Biathletin aus Sachsen, die in Ruhpolding lebt, leistete sich nur einen Schießfehler und lag am Ende vor Anaïs Chevalier-Bouchet (+9,4 Sekunden) aus Frankreich und Marte Olsbu Røiseland (15,3) aus Norwegen.

Auch Vanessa Voigt überraschte auf Rang vier - nur 1,3 Sekunden hinter Røiseland. Vanessa Hinz wurde 14. Franziska Preuß kam mit vier Schießfehlern auf Rang 25. Übrigens: Herrmann schaffte als erst zweite deutsche Wintersportlerin nach Susi Erdmann (Rodeln, Bob) das olympische Medaillen-Double, also Olympia-Medaillen in zwei verschiedenen Sportarten. 2014 in Sotschi hatte sie Bronze mit der Langlauf-Staffel gewonnen.