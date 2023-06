3:3 gegen Ukraine: DFB-Elf entgeht Blamage im 1000. Länderspiel

Beim 3:3 in Bremen gegen die Ukraine offenbarte die Elf von Bundestrainer Flick abermals riesige Mängel, das Experiment mit Dreierkette und Doppelspitze funktionierte nicht und wurde abgebrochen. Grundlegende Dinge fehlten, besonders Körperlichkeit, Passschärfe und Konzentration. Doch immerhin stimmte die Moral, so dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im 1000. Länderspiel noch ein 3:3 erzwang.

Frühe Führung für DFB-Elf

Die DFB-Auswahl um Joshua Kimmich begann mit schnellen Ballstafetten und hohem Pressing und ging bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung: Der Kapitän chippte die Kugel aus dem Zentrum zu Marius Wolf. Der Dortmunder zog aus kurzer Distanz ab, Niclas Füllkrug fälschte den Ball mit dem Knie ins rechte Toreck ab. Damit erzielte der Lokalmatador bereits seinen siebten Treffer im siebten Länderspiel.

Ukraine dreht das Spiel

Auch in der Folge waren die Hausherren überlegen, doch die Ukrainer benötigten nur einen schnellen Konter, um auszugleichen. Dem Treffer von Viktor Tsygankov (18.) folgte nur fünf Minuten später das 1:2 (23.) durch Antonio Rüdiger. Der Innenverteidiger von Real Madrid wurde von Mykhailo Mudryks Pass am Fuß getroffen, so dass er das Leder ins eigene Tor lenkte. Anschließend wurde die Flick-Elf wieder gefährlicher, konnte aber nicht mehr als einen Lattenknaller von Leroy Sané kurz vor der Halbzeitpause verzeichnen.

Wieder Lücken in der Defensive

Ein grober Schnitzer von Matthias Ginter führte zum 1:3-Rückstand: Artem Dovbyk eroberte den Ball vom Freiburger bei dessen missglückter Annahme, legte ihn auf Tsygankov, der nur noch ins leere Tor einschieben musste und einen Doppelpack bejubelte. Ein gebrauchter Tag für den Frankfurter Kevin Trapp, der erstmals seit 15 Monaten wieder im DFB-Tor stand.

Während die Gäste mit Rückenwind weiter mutig aufspielten, reagierte der Bundestrainer: Mit Meistermacher Jamal Musiala, Jonas Hofmann und Florian Wirtz, dem Jüngsten im Team, kam nochmal frischer Wind auf den Rasen. Mit Erfolg: Der ebenfalls eingewechselte Kai Havertz erzielte in der 83. Minute das 2:3. Deutschland drängte auf den Ausgleich und wurde belohnt, indem sie Dank Havertz in der ersten Minute der Nachspielzeit noch einen Elfmeter bekam, den Kimmich zum 3:3 verwandelte.

Guter Anfang, gutes Ende

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kontrollierte das Spiel über weite Strecken, zeigte immer wieder schnelle Kombinationen, wies aber einmal mehr große Lücken in der Defensive auf, die die Gäste auszunutzen wussten.

Freundschaftsspiele gegen Polen und Kolumbien

Weiter geht es für das Flick-Team am Freitag gegen Polen (16.6., 20.45 Uhr, Livereportage) und zum Abschluss des aktuellen Lehrgangs am Dienstag, 20.6. gegen Kolumbien.