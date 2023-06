Zwei Zuschauer stürmen beim Länderspiel auf den Platz

Zwischenfall beim Testländerspiel Deutschland gegen Kolumbien: Zwei Personen liefen aufs Spielfeld Richtung Tor und wollten sich allem Anschein nach am Pfosten festmachen. Ordner hielten sie aber davon ab - auch Torwart Marc André ter Stegen griff mit ein. Nach ganz kurzer Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt. Über den Hintergrund der Aktion wurde zunächst nichts bekannt.

Ähnliche Szene wie in München 2022

Die Szene erinnerte an ein Spiel des FC Bayern im August 2022. Damals hatten in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach Klimaaktivisten den Platz gestürmt und versuchten sich an den Pfosten zu binden. Bayern-Stars wie Thomas Müller und Benjamin Pavard versuchten, die Störer zu stoppen. Nach knapp zwei Minuten hatten Ordner die drei jungen Leute vom Feld entfernt.