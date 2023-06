Olympia 2026: Alpine Kombination als Team-Event

Die traditionsreiche alpine Kombination soll bei Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo als Team-Wettbewerb ausgetragen werden. Das gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) bekannt. Demnach treten pro Mannschaft je ein Abfahrer und ein Slalom-Spezialist an. Am Ende zählt die Gesamtzeit auf den beiden von verschiedenen Sportlern bestrittenen Abschnitten.

Der Internationale Ski- und Snowboardverband plant, dieses Format künftig in den Weltcup-Kalender zu integrieren. Dort war die Kombination aus einer Abfahrt/einem Super-G und einem Slalom-Lauf zuletzt kaum mehr vertreten, weil sich das Athletenfeld zunehmend spezialisiert hat.

Männer-Teamspringen wird abgeschafft

Im Skispringen wird das Männer-Teamspringen abgeschafft. Stattdessen soll es erstmals bei Olympia das sogenannte Super-Team mit nur zwei Startern und dafür drei Durchgängen geben. Das Wettkampfformat wurde im vergangenen Winter erstmals im Weltcup erprobt.

NoKo: Teamsprint ersetzt Teamwettbewerb

In der Nordischen Kombination, die akut von einem zeitnahen Olympia-Aus bedroht ist, ersetzt der Teamsprint (2x7,5 Kilometer) den Teamwettbewerb - auch hier werden künftig zwei statt vier Starter pro Nation antreten. Im Langlauf sollen für Männer und Frauen alle Distanzen angeglichen werden.