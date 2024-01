Trainerbeben: Jürgen Klopp hört vorzeitig beim FC Liverpool auf

Klopp zum DFB oder in die Bundesliga?

Daneben wird in den kommenden Monaten jede noch so unscheinbare Äußerung von Jürgen Klopp zu seiner Zukunft Spielraum für weitere Spekulationen geben. Unstrittig ist, dass sich der 56-Jährige eine Auszeit nehmen wird. Wie lange diese ist, ist Stand jetzt komplett offen. Details zu seinen Zukunftsplänen hat Klopp so oder so noch nicht genannt.

Nichtsdestotrotz dürften sich diverse Bundesliga-Klubs bereits in die Warteschlange einreihen und dezent anklopfen - sofern es Klopp wieder auf einen Trainerstuhl zieht. Speziell beim FC Bayern galt Klopp immer wieder als idealer Kandidat, war jedoch nie verfügbar, wenn die Münchner auf Trainersuche waren.