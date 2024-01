FC Bayern in Augsburg ohne Joshua Kimmich

Kimmich-Ausfall: Tage, Wochen, Monate?

Die Hiobsbotschaft verkündete FC-Bayern-Coach Thomas Tuchel gleich zu Beginn der Abschluss-Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel. "Auf keinen Fall", könne Joshua Kimmich spielen: "Die Schulter muss ruhiggestellt werden, wir schauen von Woche zu Woche. Es ist ganz schwer, eine Aussage zu machen bei Josh."

Kimmichs Schulterverletzung aus dem Berlin-Spiel wird konservativ behandelt, eine Operation ist nicht nötig. Dafür scheint der Trainer aber nicht mit einer schnellen Rückkehr zu rechnen, ähnlich wie bei Upamecano und Laimer.

Upamecano und Laimer: "Wochenlange Ausfallzeiten"

"Es sind wochenlange Ausfallzeiten für Konni und Upa", sagte Tuchel, als die Frage aufkam, ob vielleicht mit Einsätzen im Champions-League-Duell gegen Lazio Rom Mitte Februar zu rechnen sein könnte.

FC Augsburg statt Lazio Rom

Angesichts der fast wöchentlich neuen Verletzungsrückschläge mag Tuchel gar nicht mehr langfristig planen. "Unser Lazio Rom heißt Augsburg", sagte er und unterstrich, dass die geplagten Bayern nur noch von Woche zu Woche schauen.

Und aus der jeweiligen Personalsituation das Beste machen wollen: "Wir werden versuchen, dass zu kompensieren. Da sind wir gerade dran, der Plan steht, die Aufgaben werden sehr klar sein. Deswegen fühlen wir uns trotz allem gut vorbereitet."

Mittelfeld mit Goretzka und Pavlovic

Teilweise stellt sich die Mannschaft dadurch auch von selbst auf. Von einer abrupten Systemumstellung hält Tuchel nichts. Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic stellen beim FC Augsburg das Mittelfeld, Matthijs de Ligt und Neuzugang Eric Dier die Innenverteidigung.

Zu den übrigen Positionen äußerte sich Tuchel nicht. Ein bisschen Überraschung soll es für Gegner Augsburg dann doch noch geben. Am Bayern-Sieg am Samstag ließ er keine Zweifel: "Wir sind in der Pflicht und werden liefern. (...) Ich bin sicher, dass wir alles haben, um einen Auswärtssieg zu landen."