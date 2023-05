Fürth verliert beim HSV - und feiert dennoch den Klassenerhalt

Der Hamburger SV ist nach einem 2:1 (1:0) am 33. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga weiter im Aufstiegsrennen. Nach 0:2-Rückstand kam der Fürther Anschlusstreffer kurz vor dem Ende zu spät.

Linksverteidiger Miro Muheim brachte die bis dahin nervösen Hamburger vor 56.500 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion in der 27. Spielminute in Führung. Laszlo Benes sorgte per Elfmeter für das 2:0. Fürths Lukas Petkov (84.) gelang nur noch der Anschlusstreffer.

Zuvor hatte das Team von Trainer Alexander Zorniger gezeigt, dass es dem HSV durchaus Paroli bieten kann. Stürmer Ragnar Ache hatte die erste Chance der Partie (25.), zu Beginn des zweiten Durchgangs arbeiteten die Mittelfranken am Ausgleich, der HSV wirkte in der Defensive nicht immer souverän.

Zwei Mal Rot in der Schlussphase

Erst der zweite Treffer beruhigte die Nerven der Hausherren, in den letzten zehnn Minuten wurde es dann aber noch einmal turbulent. In einer hitzigen Schlussphase flogen HSV-Profi Bakery Jatta (Gelb-Rot/87.) und der Fürther Dickson Abiama (Rot/90.+6) noch vom Platz.

Fürther Klassenerhalt schon vor dem Spiel sicher

Die Fürther konnten es zumindest tabellarisch gesehen locker angehen. Nach Bielefelds Remis gegen den SC Paderborn stand schon vor dem Spiel fest, dass die Spielvereinigung den Klassenerhalt geschafft hat und somit ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga spielen wird.