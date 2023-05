Sebastian Nachreiner: Erst Fußball-Profi, dann Doktor jur.

Innenverteidiger Sebastian Nachreiner vom SSV Jahn Regensburg wird nach dieser Saison seine Karriere als Profi-Fußballer beenden. Das gab der stark abstiegsbedrohte Zweitligist am Freitag bekannt. Der gebürtige Niederbayer spielte 13 Jahre für den Jahn und war damit in seiner Profilaufbahn ausschließlich für die Oberpfälzer aktiv.

Mit Jahn Regensburg dreimal aufgestiegen

Nachreiner bestritt bislang 267 Pflichtspiele für die Regensburger. Er stieg mit dem Verein zweimal hintereinander ab, aber auch dreimal hintereinander auf. "Ich wollte immer so lange spielen, wie es mir Spaß macht und ich das Gefühl habe, dass ich etwas bewirken und der Mannschaft helfen kann. Deswegen ist jetzt der Zeitpunkt gekommen", sagte der 34-Jährige über sein Karriereende. Der Club sei ihm "wahnsinnig ans Herz gewachsen". Dass dem Jahn zu seinem Abschied nun ein weiterer Abstieg droht, schmerzt den Fußball-Profi.

Nachreiner stammt aus Gottfrieding im Landkreis Dingolfing-Landau. Er ist in einer Fußball-Familie aufgewachsen. Sein Vater Anton spielte für die Münchner Löwen, wurde später Richter und ist heute als Vorsitzender des DFB-Kontrollausschusses der "DFB-Chefankläger" in Sportgerichtsverfahren.

Sohn Sebastian wurde beim FC Gottfrieding und dann beim FC Dingolfing ausgebildet, bevor er 2010 nach Regensburg wechselte und Profi wurde. Auch abseits des Fußballs folgte Sebastian Nachreiner seinem Vater nach. Neben der Profikarriere absolvierte er ein Jurastudium. Aktuell stellt er gerade seine Doktorarbeit fertig.

Sebastian Nachreiner, die "absolute Konstante"

Der neue Regensburgs Sport-Geschäftsführer Tobias Werner äußerte sich angesichts des angekündigten Abschieds voller Hochachtung über Nachreiner: "Er hat für den SSV Jahn immer alles gegeben und stand auch in schwierigeren Zeiten immer an der Seite des Vereins", sagte Werner. Mit seinen Leistungen auf dem Platz sei er über Jahre hinweg "eine absolute Konstante in der Jahn-Defensive" gewesen.

Nach dem Saisonende will Nachreiner ausspannen. Er plane eine große USA-Reise, erzählte er im Interview mit dem Jahn-TV. Dann will er ins Referendariat einsteigen und sich auf das zweite juristische Staatsexamen vorbereiten.

Comeback beim FC Gottfrieding?

Trotz des Karriereendes als Fußball-Profi ist aber sicher: Sebastian Nachreiner will weder ganz mit dem Fußballspielen aufhören, noch will er seiner niederbayerischen Heimat untreu werden. "Vielleicht werde ich eines Tages bei dem Alten Herren vom FC Gottfrieding ein bisschen aushelfen", sagte der im Jahn-TV.