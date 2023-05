> Sport > Trotz Sieg: Jahn Regensburgs Abstieg fast besiegelt

Trotz Sieg: Jahn Regensburgs Abstieg fast besiegelt

Nach sechs Jahren in der 2. Liga steht Jahn Regensburg praktisch als Absteiger in die 3. Liga fest. Ein Sieg der Oberpfälzer in Braunschweig am vorletzten Spieltag half nicht - für ein Wunder fehlen am letzten Spieltag drei Punkte und 15 Tore.