Frauen-Bundesliga: Nürnbergs Fußballerinnen siegen erstmals

Was waren das für Jubelszenen in Freiburg: Die Auswechselspielerinnen rannten von der Bank auf den Platz, dort warteten die ausgepumpten Siegerinnen und empfingen sie zu unzähligen Umarmungen, ehe sie gemeinsam skandierten: "Auswärtssieg, Auswärtssieg, Auswärtssieg!"

Es ist gelungen, die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg haben am fünften Spieltag der Frauen-Bundesliga ihren ersten Erfolg gefeiert. Beim hoch favorisierten SC Freiburg, der dem FC Bayern am ersten Spieltag noch einen Punkt abgetrotzt hatte, siegten sie 2:0 (1:0). Am Ende war es ein glücklicher Erfolg ob der Freiburger Torchancen, aber irgendwie auch ein verdienter aufgrund der kämpferischen Leistung der Fränkinnen. Damit springen sie sogar auf den vorletzten Tabellenplatz.

