Fehlstart für FC-Bayern-Frauen - nur 2:2 beim FC Freiburg

Saisonauftakt mit Luft nach oben: Am 1. Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga in der neuen Saison 2023/24 dominierte der deutsche Meister FC Bayern sein Spiel beim SC Freiburg. Belohnen konnten sich die Münchnerinnen aber erst spät: In der 90. Minute glückte nach einem zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand noch der 2:1-Siegtreffer.

Frühe Freiburger Führung

Gleich zu Beginn feierten erst einmal die Außenseiterinnen. Einen missglückten Rückpass von Bayerns neuer Kapitänin Glodis Viggosdottir schnappte sich Cora Zicai. Sie umkurvte Bayern-Torfrau Maria Luisa Grohs, traf aber nur den Pfosten. Der Ball landete aber erneut bei Freiburg: Janina Minge scheiterte im ersten Versuch noch an einem Abwehrbein, Schuss Nummer zwei war aber drin.. Nach nur sechs Minuten führten die Hausherrinnen.

Nationalspielerin Lea Schüller trifft zum Ausgleich

Danach übernahm aber umgehend der deutsche Meister aus München das Spiel. Einige gute Chancen, teilweise schon eine Art Powerplay - und der Lohn nach 21 Minuten. Einen langen Ball in den Strafraum konnten Freiburgs Defensivspielerinnen nicht klären, der Balle landete irgendwie bei Lea Schüller, die aus rund zwölf Metern trocken einnetzte.

Doch so stark München nach vorne spielte, so konfus wirkte es teilweise hinten. Bei einem 25-Meter-Schuss hatten die Bayerinnen Glück, dass der Pfosten rettete - Torhüterin Grohs, die ohnehin nicht immer sicher wirkte, hatte den Ball durchrutschen lassen (36.)