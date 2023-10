Triathlon: Weltranglistenerste Anne Haug zurück in der Heimat

Erstmal auf die Massagebank und ordentlich durchkneten lassen. Das hat sich Anne Haug aber auch redlich verdient – nach all den Strapazen der letzten Wochen. Die Reise um den halben Globus nach Hawaii und der härteste Triathlon der Welt hinterlassen eben ihre Spuren. Ein "dickes Knie" habe sie bei ihrem zweiten Platz beim Ironman davongetragen, berichtet die 40-Jährige im Interview mit BR24Sport, gibt aber sogleich Entwarnung: "Alles nicht so schlimm, aber ich möchte schon bei jeder Verletzung on top bleiben, damit sich kein langwieriges Problem entwickelt."

Haug genießt die Zeit im Kreise ihrer Familie

Doch die Qualen haben sich einmal mehr gelohnt. Zum fünften Mal hintereinander hat es die 40-Jährige aufs Podium der legendären Ironman-WM geschafft. Mit Platz zwei ist der Medaillensatz nun komplett. Durch den Erfolg hat sie sich zugleich an die Spitze der Weltrangliste gesetzt. Nach ihrer Rückkehr genießt sie nun die Zeit im Kreise ihrer Familie. "Als Leistungssportler lebt man schon viel aus dem Koffer und ist mehr im Trainingslager als zuhause. Der Abschluss der Saison ist dann endlich ein Nach-Hause-Kommen und die Familie wiedersehen, und da freue ich mich sehr drauf."

Kein Ende in Sicht bei Haug

Anne Haug aber wäre nicht Anne Haug, wenn der Blick nicht schon wieder nach vorne ginge. Der Trainingsplan für die neue Saison nimmt bereits Formen an. Auch wenn sie in ihrer Karriere schon alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Das Ziel, immer besser zu werden, wird die Weltranglisten-Erste noch lange verfolgen.