Jung und mutig: FCN-Frauen starten ins Bundesliga-Abenteuer

Dass Medina Dešić bei ihrer Rückkehr ins Frankenland plötzlich die dienstälteste und erfahrenste Spielerin ist, hätte sie wohl selbst nicht gedacht. Die 30-jährige montenegrinische Nationalspielerin aus Erlenbach am Main, die im Sommer von Mit-Aufsteiger RB Leipzig zum 1. FC Nürnberg kam, wird bei den jungen wilden Club-Frauen sofort als Torjägerin und Anführerin gebraucht.

Die Vorfreude auf die erste Bundesliga-Saison des FCN seit 23 Jahren ist "unendlich groß", sagte Dešić im Interview mit BR24 Sport. Schon Tage vor dem großen Auftakt merkt die Unterfränkin: "dass es schon richtig kribbelt." Am Samstag um 14 Uhr empfängt der Bundesliga-Neuling Werder Bremen - und das vor der größtmöglichen Kulisse im Max-Morlock-Stadion.

Vom Fan auf den Platz: "Kindheitstraum in Erfüllung"

"Hier wurden Siege gefeiert, das kann man gar nicht in Worte fassen", sagt Youngster Rebekka Salfelder und erinnert sich auch an ihre vielen Besuche in der Arena. Vor zehn Jahren im Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth war die damals Neunjährige zum ersten Mal im Stadion, "da ist der Funke übergesprungen." Die 19-Jährige ist eines der vielen Eigengewächse, die nach dem Aufstieg ganz unverbraucht ins Abenteuer Bundesliga starten.

"Mit dem Spiel am Samstag wird ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen", freut sich Salfelder: "Ich bin stolz, dass ich meinem neunjährigen Ich jetzt sagen kann: Du hast es geschafft, die Leute kommen jetzt auch, um die Club-Frauen zu sehen." Das Max-Morlock-Stadion wird mit der Premiere gar zur festen Heimspielstätte, Salfelder und Dešić erhoffen sich großen Zuspruch von den Fans. Das Team des neuen Trainers Thomas Oostendorp wird jede Unterstützung benötigen.