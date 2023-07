FC-Bayern-Frauen bestreiten erstes Montagsspiel der Geschichte

Während die Begegnungen schon bekannt waren, hat die Frauen-Bundesliga nun die genaue Terminierung der ersten beiden Spieltage bekanntgeben. Dass die FC Bayern Frauen die Saison am 15. August in einem Freitagabendspiel beim SC Freiburg eröffnen, stand bereits fest. Nun ist auch der erste Einsatz der Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg fix. Die Clubfrauen, die als Aufsteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga in die Saison gehen, empfangen einen Tag später ab 14.00 Uhr Werder Bremen im Max-Morlock-Stadion.

Erstes Montagsspiel für die FC Bayern Frauen

Am zweiten Spieltag kommt es zum ersten Montagsspiel der Frauen-Bundesliga. Dann empfängt der deutsche Meister Bayern München ab 19.30 Uhr den 1. FC Köln. Für die Nürnbergerinnen steht ein Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen bereits am Samstag, 30.09., an.

Die Spieltage erstrecken sich in aller Regel über vier Tage. Freitags (18.30 Uhr), samstags (12.00 Uhr und 14.00 Uhr), sonntags (14.00 Uhr und 18.30 Uhr) sowie montags (19.30 Uhr) werden Ligaspiele stattfinden. Der letzte Spieltag vor der Winterpause läuft vom 15. bis 18. Dezember, weiter geht es im Jahr 2024 ab dem 26. Januar. Der letzte Spieltag der Saison ist für Pfingstmontag, 20. Mai 2024, geplant.

Highlight in der Allianz Arena

Und noch eine Premiere wartet auf die FC Bayern Frauen. Das Team von Trainer Alexander Strauss wird zum ersten Mal auch in der Bundesliga in der Allianz Arena auflaufen. Die Partie gegen Eintracht Frankfurt am 14. Oktober soll vor großer Kulisse in der Arena stattfinden. "Es ist ein nächster wichtiger und auch logischer Schritt in der Entwicklung des Frauenfußballs beim FC Bayern München", findet der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen. Bisher hatten die Münchnerinnen schon zweimal in der Champions League in der Arena gespielt.