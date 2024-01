Sommermärchen 2006: Persönliche Betroffenheit oder ungetrübter Blick

Doch Heilige gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Und so fiel Beckenbauer durch dieses "Aber" so tief, wie es wohl niemand für möglich gehalten hatte. Eine Unterschrift, die verschwundenen Millionen – in Deutschland bekam das Sommermärchen, dieser kollektive Ausnahmezustand, einen Schatten und dadurch auch die eigene Ausgelassenheit in diesem WM-Sommer 2006. War diese Freude nur durch Korruption entstanden? War man letztlich Teil eines Plans der undurchsichtigen, teils durchtriebenen Fußballwelt? Keine schöne Vorstellung – und umso unerbittlicher fiel die Reaktion darauf aus. "Ein Prophet gilt nirgend weniger denn in seinem Vaterland und in seinem Hause", heißt es nicht nur in der Bibel.

Bis heute bleibt das "Aber" ein wichtiges Kapitel. Nicht nur im Leben von Franz Beckenbauer, auch in der deutschen Geschichte. Im Reste der Welt blickt man da eben mit deutlich mehr Abstand auf diese WM. Schließlich gibt es nicht erst seit Kurzem die Vermutung, dass wohl einige, wenn nicht alle, großen Fußballturniere auf ähnliche Art und Weise wie die WM 2006 vergeben worden sein könnten. Für den Rest der Welt ist dieses "Aber" somit allenfalls eine Randnotiz und es bleibt der Luxus des vollkommen ungetrübten Blicks auf einen der großartigsten Fußballer, Trainer, Gestalten, ja, Menschen, die der Weltfußball gesehen hat.

Franz Beckenbauer: "Der Kaiser" ist auch ein Mensch

Doch Franz Beckenbauer hat es geschafft, dass auch in Deutschland das "Aber" im kollektiven Gedächtnis mittlerweile so weit in den Hintergrund tritt, wie es dem Land möglich ist. Eine Lichtgestalt, so hell, dass sie selbst den eigenen Schatten beinahe überstrahlt. Doch ganz überstrahlen muss sie ihn auch nicht. Denn zum Licht gehört nun einmal der Schatten ebenso wie die Graubereiche zum Menschsein. Und Menschsein, das hört man, sobald sich Wegbegleiter über den "Kaiser" äußern, konnte Franz Beckenbauer noch besser als Fußballspielen.