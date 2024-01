Franz, der Libero: Als Beckenbauer das Spiel neu erfand

Da war das Weißbierglas. Franz Beckenbauer, das darf man an dieser Stelle betonen, ist der einzige Mensch, der einen Lederball von einem vollen Weißbierglas aus ins untere Loch der Torwand des ZDF schoss. Gut, ein wenig Schaum ging auf dem Weg verloren, aber das bleibt lediglich eine Randnotiz. Beckenbauers Versuch aus dem Jahr 1994 ist bis heute einzigartig, er war ein Spätwerk weit nach seiner Spielerkarriere – trotzdem steht er sinnbildlich dafür.

Franz Anton Beckenbauer, das war ein Fußballspieler, den dieses Land der beinharten Verteidiger, unbarmherzigen Mittelstürmer und ergebnisorientierten Trainer vorher nicht kannte – und vielleicht auch nachher nicht mehr sehen sollte. Er wurde zu Deutschlands Fußballer des 20. Jahrhunderts gewählt. Einer, der mit seiner Spielfreude und den Außenristpässen plötzlich diese Tupfer Leichtigkeit in die Härten des Lebens brachte. Die Bundesrepublik war in seiner Schaffenszeit in den 1960er, 70er und 80er Jahren ja auch geprägt von den Unwägbarkeiten des Kalten Krieges.

Ein Spielstil, gekennzeichnet von der Nonchalance des Kaisers

Seine Eleganz, sein Talent, seine Fähigkeiten am Ball sind ebenso wie der Torwand-Kunstschuss unerreicht, sie waren Franz Beckenbauer schlicht gegeben. So wie sein Instinkt, den Fußballer in all den Nachwuchsleistungszentren, die es in dieser Welt mittlerweile gibt, nie lernen können. Den hat man – oder man hat ihn nicht. "Er ist ein Genie gewesen, es gibt ganz wenige in der Kategorie. Das ist eine gottgegebene Geschichte", sagte der ehemalige Fußballer Dieter Hoeneß über Beckenbauer.

Geprägt war das von all der Nonchalance, die den "Kaiser" – wie man Beckenbauer schließlich nannte – auch abseits des Fußballfeldes zeitlebens kennzeichnete: "Man ist gegrätscht und man hat sich in den Dreck geschmissen – das war der damalige Fußball. Jetzt komme ich daher und verlasse das Spielfeld meistens mit einem weißen Trikot und die anderen waren voller Dreck", sagte er in einer BR-Dokumentation – und fügte an: "Warum soll ich einem Ball hinterherlaufen, den ich eh nicht mehr kriege?"

Sein Weggefährte Günter Netzer meinte dazu: "Das ist schön, dass er das selbst sagt. Während die anderen im Dreck rumgewühlt haben, ist er mit dem blütenweißen Trikot vom Feld gelaufen und hat gedacht: 'Macht ihr nur weiter so, ich habe meine eigene Interpretation der Aufgabe.'"