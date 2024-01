Beckenbauer-Nachspiel nach dem Sommermärchen 2006: die WM-Affäre

"Die Welt zu Gast bei Freunden", das war das Motto der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Einer Weltmeisterschaft, die bis heute vor allem unter dem "Sommermärchen" firmiert. Es war ein völkerverbindendes Fest der Freude, das damals am 9. Juni mit einem Traumtor von Philipp Lahm eröffnet wurde. Es war der Sommer, in dem Deutschland das "Public Viewing" - und das "Public Jubeln" - kennengelernt hat.

Und das Motto stimmte: In der Tat hat "die Welt" nicht nur die kompromisslose, aber doch auch oft biedere Turniermannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (die am Ende Dritter wurde), sondern ein ganz neues, offenes, feierwütiges und herzliches Deutschland erleben dürfen. Es war der wohl unbeschwerteste Sommer der Bundesrepublik in diesem Jahrtausend, bedeutend auch aus gesellschaftlicher Sicht für das Land.

"Ohne Franz hätten wir diese WM nie gehabt"

"Ohne Franz hätten wir diese WM nie gehabt", sagen nicht nur der FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß und der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw, sondern im Grunde alle Deutschen unisono, die in irgendeiner Weise mit dem Fußball zu tun haben. Gemeint ist damit natürlich Franz Beckenbauer. Ganz unrecht haben sie nicht. Ehe der FIFA-Präsident Joseph S. Blatter am 6. Juli 2000 verkünden konnte, "And the winner is: Deutschland", musste Franz Beckenbauer dafür werben. Er war Chef des Organisationskomitees (OK), zog die Bewerbung auf die deutsche Seite. Im finalen Durchgang setzte sich die DFB-Bewerbung mit 12:11 Stimmen gegen Südafrika (dann Ausrichter 2010) durch.

Sein Name, sein Charme, aber auch seine einstige Grazie auf dem Fußballplatz kamen ihm dabei zupass: Franz Beckenbauer, "der Kaiser", gehörte und gehört zu den wenigen, die die Menschen bis in den hintersten Winkel der Erde der Bundesrepublik Deutschland zuordnen können. Taxifahrer in fernen Ländern wollen mit deutschen Gästen schlicht über "Beckenbauer" reden. Und anders als ein in der Bundesrepublik konstruiertes Auto konnte er halt auch noch sprechen - und hatte dabei immer einen Witz auf den Lippen.