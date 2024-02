WM-Bronze im Einzel: Doll holt nächste deutsche Medaille

Der Knoten scheint geplatzt für die deutschen Biathleten bei der WM in Nove Mesto. Nach WM-Silber für Janina Hettich am Dienstag durfte sich Benedikt Doll im Einzel der Männer über 20 Kilometer über Bronze freuen. Es war die zweite Medaille für das DSV-Team bei den Weltmeisterschaften in Tschechien.

Nicht zu schlagen waren wieder einmal die Norweger. Johannes Thingnes Boe (45:49.0 Minuten / 1 Fehler) gewann vor seinem Bruder Tarjei (+58.9 Sekunden / 1 Fehler) und sicherte sich sein zweites Gold bei dieser WM und seinen insgesamt 19. WM-Titel.

Doll nervenstark am Schießstand

Benedikt Doll profitierte wie Janina Hettich-Walz von einer starken Schießleistung. Der Mann von SZ Breitnau leistete sich lediglich im vierten Schießen einen Fehler. Sonst wäre eventuell noch eine andere Färbung der Medaille drin gewesen, zumal die Boe-Brüder ebenfalls jeweils einmal nicht trafen. Mit fast zwei Minuten Rückstand überquerte Doll die Ziellinie (+1:53.3 Minuten). "Ich habe so Spaß gehabt am Schießstand", erklärte der 33-Jährige in der ARD seine beinahe fehlerlose Leistung. "Es hat alles zusammengepasst. Ich bin unfassbar glücklich." Für den Routinier war es die sechste WM-Medaille, die zweite in einem Einzelrennen nach Gold im Sprint 2017.

Rees und Kühn unter den besten zwanzig Läufern

Seine Teamkollegen waren nicht so erfolgreich. Roman Rees, der für den Oberbayer Philipp Nawrath in die Aufstellung gerückt war, lief auf Platz 13 (+4:51.3 Minuten / 2 Fehler). Auch für Johannes Kühn reichte es für einen Platz unter den besten 20. Kühn, der für den WSV Reit im Winkl startet, verbaute sich durch zwei Fehler im letzten Schießen eine bessere Platzierung und wurde am Ende 19. (+5:08.6 Minuten / 4 Fehler). Der vierte Deutsche Philipp Horn traf fünf Scheiben nicht und kam auf den 39. Platz (+7:08.9 Minuten).