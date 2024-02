Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto: Zeitplan, Teilnehmer, Favoriten

Für die Biathleten steht der Höhepunkt des Winters an: In Nove Mesto werden in zwölf Disziplinen die neuen Weltmeister ermittelt. Während bei den Frauen Biathletinnen aus verschiedensten Nationen nah beieinander liegen und auch den deutschen Skijägerinnen Medaillenchancen eingeräumt werden, stellen bei den Männern die starken Norweger in allen Wettbewerben die Favoriten.

Der Austragungsort Nove Mesto

Die WM wird im tschechischen Nove Mesto ausgetragen. In der kleinen Gemeinde in der Provinz Mähren werden seit 2012 Biathlon-Weltcuprennen ausgetragen. 2013 war Nove Mesto schon einmal Gastgeber einer Weltmeisterschaft. Auch Langlaufwettbewerbe finden hier statt. Das berühmteste "Sportler"-Kind des Ortes ist allerdings eine Eisschnellläuferin - die dreifache Olympiasiegerin und 21-malige Weltmeisterin Martina Sábliková.

Das DSV-Aufgebot

Frauen

Selina Grotian (SC Mittenwald)

Janina Hettich-Walz (SC Schönwald)

Franziska Preuß (SC Haag)

Johanna Puff (SC Bayrischzell)

Sophia Schneider (SV Oberteisendorf)

Vanessa Voigt (SV Rotterode)

Männer

Benedikt Doll (SZ Breitnau)

Philipp Horn (SV Frankenhain)

Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

Philipp Nawrath (SK Nesselwang)

Roman Rees (SV Schauinsland)

Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)

Wie sind die Chancen der deutschen Skijägerinnen und Skijäger?

Eine offizielle Medaillenvorgabe hat der DSV bisher nicht ausgegeben. Nach den bisherigen Leistungen im Weltcup ruhen die Hoffnungen in den Einzelrennen aber bei den Frauen vor allem auf Franziska Preuß und bei den Männern auf Benedikt Doll, Philipp Nawrath, Roman Rees und auch Johannes Kühn. Alle konnten in diesem Winter schon mit Podestplätzen aufwarten.

Fünf Saisonsiege stehen insgesamt zu Buche, dazu 13 Einzelpodestplatzierungen und sieben Top-drei-Platzierungen mit den Staffeln. "Wir kommen mit wirklich viel Rückenwind, sind als Team gewachsen", sagte Sportdirektor Felix Bitterling.

Gerade in den Staffelwettbewerben ist traditionell eine Medaille das Ziel, wobei bei den Männern die Goldmedaillen für die Norweger reserviert zu sein scheinen.

Wer sind die Favoriten?

Der Kreis der Favoritinnen bei den Einzelrennen der Frauen ist riesig. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen), die Französinnen Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon und Lou Jeanmonnot und die Italienerin Lisa Vittozzi gehören so dazu wie die Öberg-Schwestern, Lena Häcki-Groß aus der Schweiz und Franziska Preuß.

Bei den Männern ist die Dominanz der Norweger erdrückend. Noch ist nicht mal klar, wer in den Einzelrennen startet - mit Johannes Thingnes Bö, Tarje Bö, Johannes Dale-Skjevdal, Vetle Sjåstad Christiansen, Endre Strømsheim und Sturla Holm Laegreid haben die Skandinavier die besten sechs der Weltcupgesamtwertung in ihren Reihen. Nicht zuletzt Philipp Nawrath, Benedikt Doll und Roman Rees haben in diesem Winter aber schon bewiesen, dass sie an einem guten Tag, wenn alles klappt, mithalten können. Aber auch den Schweden Martin Ponsiluoma und Sebastian Samuelsson sowie den Franzosen Emilien Jacquelin und Quentin Fillot Maillet ist zuzutrauen, ins Medaillenrennen einzugreifen.

In den Staffelwettbewerben dürften sich die deutschen Frauen mit Norwegen, Frankreich und Schweden um die Medaillenplätze streiten. Bei den Männern rechnen sich hinter Norwegen das DSV-Quartett, Frankreich, Italien und Schweden Chancen aus.