Selina Grotian: "Einfach ein Mädchen, das Biathlon liebt"

Unverhofft kommt oft: Die WM-Norm hatte Selina Grotian nach durchwachsen Leistungen im A-Team verpasst. Vor den Heimrennen in Ruhpolding wurde sie sogar degradiert und musste wieder im zweitklassigen IBU-Cup laufen. Bei der WM-Generalprobe in Antholz kehrte die 19-Jährige dann wieder in die Eliteliga zurück und durfte zum Saisonhöhepunkt nach Nove Mesto mitreisen. Der kurzzeitige Schritt zurück hat sich bezahlt gemacht. Die Skijägerin vom SC Mittenwald konnte beim WM-Debüt ihr ganzes Potenzial zeigen.

Grotian: "Es war wie im Film"

Bei einer einfachen Premiere für Grotian blieb es allerdings nicht – zum ersten Mal brachte sie viermal die Null. Mit dieser fehlerfreien Performance am Schießstand und einer ebenso guten Laufleistung kämpfte sich die 19-Jährige auf den vierten Platz über die 15 Kilometer. Zwar stand sie dieses Mal mit der undankbaren Holzmedaille neben dem Podest, aber überwältigt war sie trotzdem: "Ehrlich gesagt, habe ich es nicht geglaubt", freute sich Grotian. "Es war wie im Film."

In der Biathlon-Elite setzte sie damit ein dickes Ausrufezeichen und empfahl sich für weitere WM-Einsätze. Im Massenstart ist sie dank ihres vierten Platzes am Sonntag schon gesetzt.

Toptalent Grotian auf der Überholspur

Die ersten Schritte als Skijägerin machte die Oberbayerin im Alter von neun Jahren, als sie vom Skilanglauf zum Biathlon wechselte. Seitdem gehört sie konstant zu den Besten ihres Jahrgangs. Im IBU-Cup konnte sich die Grotian seit ihrem Debüt in der vergangenen Saison etablieren.

Ihre Weltcup-Premiere feierte sie beim Weltcup-Finale der Saison 2022/23 in Oslo. Ein beeindruckender und vor allem schneller Aufstieg in die erste Liga. Schnell ist sie vor allem auch in der Spur, das Laufen ist ihre Stärke.

Trainiert wird sie beim Skiclub Mittenwald von Bernhard Kröll, der sich im Biathlon Zirkus als Talentgräber und Trainer der deutschen Biathlon-Legenden Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier etabliert hat. Vergleiche mit den Beiden mag die 19-Jährige jedoch nicht, wie sie im März auf Instagram klarstellte: "Magdalena ist Magdalena - Laura ist Laura - und Selina. Das bin ich, einfach ein Mädchen, das Biathlon liebt."

Ihr Talent hatte Grotian bereits mit ihren fünf Goldmedaillen bei Junioren-Weltmeisterschaften unterstrichen. Dass sie ihre Leidenschaft vielleicht schon bald mit Erfolgen krönen kann, hat sie spätestens mit ihrem Auftritt beim WM-Einzel bewiesen.

Steckbrief Selina Grotian