Achtelfinal-Aus droht: Immobile trifft FC Bayern ins Mark

Tuchel setzt auf Müller und Kimmich

Trainer Thomas Tuchel nahm im Vergleich zur Pleite im Topspiel in Leverkusen drei Änderungen in seiner Startelf vor. Kimmich und Müller sowie Guerreiro rückten in die Mannschaft für Boey, Dier und Pavlovic. Die Münchner legten los, also wollten sie die Blamage vom Wochenende schnell vergessen machen. Nach sieben Minuten setzte Kane das Leder über das römische Tor nach Vorarbeit von Müller. In der Folge mühten sich die Gäste, schnürten ihren Gegner ein, wurden aber ähnlich wie in den letzten Wochen vor dem Tor nicht gefährlich.

FC Bayern müht sich vergeblich

Das änderte sich nach einer guten halben Stunde, als Leroy Sané nach einer schönen Freistoßvariante mit seinem Fernschuss das linke Eck nur knapp verfehlte. Die größte Gelegenheit vergab Jamal Musiala fünf Minuten vor der Pause. Nach schönem Ein-Kontakt-Passspiel vor dem Strafraum der „Laziali“ tauchte Musiala frei vor Keeper Provedel auf, doch er zielte zu hoch. Die Hausherren blieben bis auf zwei Fernschüsse harmlos vor dem Tor.

Upamecano fliegt, Immobile trifft

Das änderte sich schlagartig in Durchgang zwei. Zwei Minuten nach Wiederbeginn vertändelte Upamecano den Ball. Nach Pass von Luis Alberto tauchte Isaksen frei vor Neuer auf, der mit dem Fuß parieren konnte (47.). Danach nahm sich die Partie eine zwanzigminütige Ruhepause und die endete mit einem Knalleffekt. Nach einem Ballverlust von Sané konterte Lazio, Immobile legte quer zu Teamkollege Isaksen. Dessen Schuss lenkte Upamecano neben das Tor. Dabei traf der Franzose seinen Gegenspieler aber hart. Die Konsequenz: Platzverweis und Elfmeter. Ciro Immobile traf rechts unten und ließ Manuel Neuer keine Chance (68.).

Lazio vergibt Chancen zu erhöhen

Um das in der Innenverteidigung entstandene Loch zu stopfen, brachte Tuchel Mathijs de Ligt für Leon Goretzka. Später erlöste er Sané (für ihn kam Tel) und Müller (Choupo-Moting). Besser wurde es kaum. Fünf Minuten vor Schluss setzte Kane einen Freistoß aus aussichtsreicher Position in die Mauer (85.). Eine beispielhafte Szene für den FC Bayern, der in der Schlussminute noch Glück hatte, nicht auch noch das 0:2 zu kassieren. Nach einem Konter der Hausherren rettete Neuer gegen Anderson. Und auch gegen Pedro wenig später musste der Kapitän des Rekordmeisters eingreifen. Auch die fünfminütige Nachspielzeit änderte nichts mehr am Ergebnis, durch das den Münchner das Aus im Champions-League-Achtelfinale droht.