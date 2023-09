Flick ernennt Gündogan vor Japan-Spiel zum DFB-Kapitän

Am Samstag geht es endgültig in die heiße Phase in Richtung Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Dann testet die Nationalmannschaft gegen Japan. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften seit der peinlichen 1:2-Auftaktniederlage bei der WM 2022 in Katar, die das Vorrundenaus des DFB-Teams einleitete.

Gündogan neuer Kapitän - und was ist mit Neuer?

Mit Ilkay Gündogan als Kapitän geht die Nationalmannschaft auf dem Weg Richtung Heim-Europameisterschaft. Das verkündete Bundestrainer Hansi Flick vor dem Länderspiel am Samstag gegen Japan in Wolfsburg. "Ich habe mich entschieden, Ilkay die Kapitänsbinde zu geben", sagte Flick am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining.

Offen ließ Flick auf Nachfrage derweil, was die Beförderung von Gündogan für den nach seinem Beinbruch weiterhin fehlenden Bayern-Torwart Manuel Neuer bedeutet, der 2016 von Flick-Vorgänger Joachim Löw zum DFB-Kapitän ernannt worden war. "Die Situation mit Manu ist so, dass er erstmal gesund werden muss", sagte Flick.

"Bei der Nationalmannschaft ist es oftmals so, wenn man die meisten Länderspiele hat, ist man auch gleichzeitig der Kapitän. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, Ilkay die Kapitänsbinde zu geben. " Bundestrainer Hansi Flick

Führungsduo Gündogan/Kimmich

Gemeinsam mit Bayern-Profi Joshua Kimmich, der die DFB-Auswahl zuletzt in Abwesenheit des fehlenden Torhüters Manuel Neuer angeführt hatte, soll Mittelfeldspieler Gündogan vom FC Barcelona das "neue Führungsduo" bilden. "Ich bedanke mich für das Vertrauen, es ist eine große Ehre für mich, das Team anzuführen", sagte der 32 Jahre alte Gündogan vor seinem 68. Einsatz für Deutschland.

Im Abwehrzentrum erhält Süle den Vorzug gegenüber dem jungen Malick Thiaw vom AC Mailand, der als Neuling in den Juni-Länderspielen ein Lichtblick gewesen war. "Wir freuen uns über die Entwicklung bei Malick", sagte der Bundestrainer. Aber gegen die Japaner werde Süle im Abwehrzentrum spielen. Der Dortmunder hatte im Sommer noch im Aufgebot gefehlt.

"Unangenehme Spiele" gegen Japan und Frankreich

Nach vier sieglosen Länderspielen nacheinander ist für Gündogan ein erfolgreicher Start in die EM-Saison gegen Japan und drei Tage später gegen Frankreich in Dortmund dringend erforderlich. "Das sind zwei unangenehme Spiele", sagte Gündogan. Aber "zum Start in die heiße Phase des EM-Jahres" sei es jetzt elementar, gute Spiele zu machen und positive Ergebnisse zu erzielen. Das Wolfsburger Stadion ist ausverkauft.