FC Bayern: Weltklasse Einzelspieler, aber auch ein echtes Team?

Souverän im Achtelfinale der Champions League. Nur zwei Niederlagen in der bisherigen Saison. Die allgemeinen Statistiken sprechen für den FC Bayern. "So wie wir in der Champions League aufgetreten sind, können wir alles erreichen“, ist Manuel Neuer nach dem 1:0-Sieg gegen Manchester überzeugt. Richtig überzeugend gespielt hat seine Mannschaft bislang allerdings nur selten. Vielmehr stehen die Pokalpleite gegen den Drittligisten Saarbrücken und zuletzt das 1:5-Debakel in Frankfurt zu Buche.

Bayern-Blamage in Frankfurt ein "Einstellungsthema"

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund erkannte nach der Niederlage bei der Eintracht "grundsätzlich schon ein Einstellungsthema". Es müsse ja irgendeinen Grund geben, sagte Freund im Sport1-Doppelpass und "es muss auch einen Grund geben, warum die Bayern die letzten Jahre nicht in Berlin im Finale standen", befand der Österreicher.

Warum kann die Mannschaft nicht immer das abrufen, was sie kann? Gerade gegen vermeintlich leichtere Gegner scheint das schwerer zu fallen. Gibt es zu viel Talent und zu wenig Mentalität im Team?

Die Frage der Woche:

Hat der FC Bayern nur Weltklasse Einzelkünstler, aber keine echte Mannschaft?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 16. Dezember, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1