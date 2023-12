Wieder PSG? Diese Gegner drohen dem FC Bayern im Achtelfinale

Die Bayern bleiben das Maß aller Dinge - zumindest was die Gruppenphase angeht. Mit dem Erfolg im abschließenden sechsten Gruppenspiel bei Manchester United hat der Rekordmeister seine zwei beeindruckenden Rekorde weiter ausgebaut: Der FCB ist seit 40 Spielen in der Gruppenphase ungeschlagen (36 Siege, 4 Unentschieden). Zudem haben sie die letzten neun Auswärtsspiele in der CL-Gruppenphase gewonnen.

Champions-League-Auslosung: Wann und wo?

Doch so erfolgreich die Elf von Thomas Tuchel in der Vorrunde traditionell ist, so enttäuschend verliefen die letzten drei K.o.-Runden: Gegen Paris St. Germain (2021), Villarreal (2022) und Manchester City (2023) war jeweils im Viertelfinale Schluss. Im Jahr 2024 soll es weiter gehen, dafür muss Mitte Februar aber zunächst einmal das Achtelfinale überstanden werden.

Die Auslosung für die acht Duelle findet am Montag, den 18. Dezember, um 12 Uhr in Nyon statt. Alle acht Gruppensieger, darunter der FC Bayern, und alle Gruppenzweiten kommen jeweils in einen Lostopf. Ausgeschlossen sind Spiele von Teams aus derselben Gruppe oder aus dem gleichen Land. Damit scheiden der FC Kopenhagen, Borussia Dortmund und RB Leipzig für den FCB im Achtelfinale für den FCB aus.

Neapel, Inter, Paris: Bayern droht Hammerlos

Als Gegner kommen die übrigen sechs Zweitplatzierten der Gruppenphase in Frage - und die haben es durchaus in sich. Mit der SSC Neapel oder Inter Mailand könnte es Bayern mit einem italienischen Schwergewicht zu tun bekommen. Neapel feierte im vergangenen Jahr noch mit Bayerns Min-Jae Kim die Meisterschaft, Inter ist derzeit Tabellenführer der Serie A und schaffte es in der Vorsaison ins Finale der Königsklasse.

Und auch Paris könnte wieder zum Reiseziel werden. Das Duell mit PSG gehört für die Bayern fast schon zum Pflichtprogramm in der Champions League. In den letzten vier Jahren ging es dreimal gegen die Franzosen um Kylian Mbappé, die sich in der Dortmund-Gruppe gerade so als Zweiter qualifizierten. Zwei der drei Duelle gingen an die Bayern, darunter das Finale 2020 in Lissabon.

Vermeintlich leichtere Aufgaben auf dem Weg ins Viertelfinale würden die PSV Eindhoven, Lazio Rom oder der FC Porto darstellen. Als Gruppensieger werden die Münchener am 13., 14., 20. oder 21. Februar ihr Achtelfinal-Hinspiel auswärts bestreiten, das Rückspiel findet am 05., 06., 12. oder 13. März in der Allianz Arena statt.