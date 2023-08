Supercup: Herbe Pleite verhagelt Kanes Bayern-Debüt

Harry Kane ist mit einer Niederlage in seine Zeit beim FC Bayern gestartet. Der Königstransfer des Rekordmeisters, der erst am Freitagabend in München angekommen war, feierte im Supercup-Duell mit RB Leipzig sein Debüt, doch konnte die 0:3-Niederlage nicht verhindern. Kane wurde in der 63. Minute eingewechselt.

Tuchel deutlich: Kane denkt, "wir haben nicht trainiert"

Thomas Tuchel wurde nach dem Spiel deutlich. "Das tut mir einfach nur leid", sagte der Bayern-Trainer: "Er denkt wahrscheinlich, wir haben vier Wochen nicht trainiert. Das hatte nichts zu tun mit dem, was wir bisher gespielt haben und nichts mit dem, was wir uns vorgenommen haben. Das ist ein sehr bitterer Abend für ihn."

Leipzigs Olmo stiehlt Kane die Show

Leipzig siegte dank eines Hattricks des überragenden Dani Olmo (3./44./68.), der die Sachsen zum ersten Supercup-Erfolg der jungen Vereinsgeschichte schoss. Die Bayern besaßen eine Vielzahl an hochkarätigen Torchancen. Alleine Mittelstürmer Mathys Tel, der den Vorzug vor Kane bekommen hatte, vergab mehrmals aussichtsreiche Positionen. Auch den übrigen Offensivspielern der Münchener fehlte ein ums andere Mal die Präzision.

Leipzig ging nach nicht einmal 180 Sekunden in Führung, als Dani Olmo das Durcheinander in der Bayern-Abwehr nach einem Freistoß nutzte. Kurz vor der Pause war es dann erneut der Spanier, der mit einem genialen Hackentrick Matthijs de Ligt narrte und obendrein noch Keeper Sven Ulreich tunnelte.

Kane muss Bayerns Chancenwucher von draußen ertragen

Kane musste sich das Ganze zunächst von der Bank aus anschauen. Die bayerische Abschluss-Schwäche untermauerte die Gründe für den Rekord-Transfer, der die Münchener im Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt über 200 Millionen Euro kostet. Den Auftakt machte Gnabry, der zu schwach und unplatziert abschloss (10.), kurz darauf scheiterte Tel frei stehend an Janis Blaswich. Um ein Haar hätte RB-Verteidiger Simakan den Bayern geholfen, doch seine Rettungsaktion landete nur am Außenpfosten (28.).

Fans feiern Kane-Debüt nur kurz

Auch im zweiten Durchgang hatte der FCB durch Leroy Sané (48.) und Gnabry (50.) vielversprechende Situationen, doch auch hier stimmte der letzte Pass oder Abschluss nicht. Dann erhörte Trainer Thomas Tuchel die Rufe der Bayern-Fans und brachte Kane unter frenetischem Jubel für Tel.

Nur vier Minuten später wurde Schiedsrichter Bastian Dankert jedoch zum Stimmungskiller, als er nach klarem Handspiel von Noussair Mazraoui auf Elfmeter entschied. Olmo ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte unhaltbar unten links zur Vorentscheidung.

Rekord-Transfer bleibt blass

Kane war insgesamt sehr bemüht, bot sich immer wieder im Sturmzentrum mit Gesten und Laufwegen an. Es fehlten jedoch die passenden Anspiele, sodass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ohne gefährliche Aktion blieb.