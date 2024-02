Offiziell: FC Bayern trennt sich nach der Saison von Tuchel

Das Ende von Thomas Tuchels Amtszeit als Trainer des FC Bayern ist besiegelt. Das bestätigte der Verein am Mittwoch. Die Entscheidung sei "das Ergebnis eines einvernehmlichen Gesprächs zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen und Thomas Tuchel", schreibt der FC Bayern auf seiner eigenen Webseite. Der Vertrag wäre eigentlich bis Sommer 2025 gelaufen.

"Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen." Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern

FC Bayern droht titellose Saison

Die Münchner stehen nach drei Niederlagen aus den vergangenen drei Spielen vor einer möglichen Saison ohne Titel. In der Bundesliga verlor man zuletzt gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen und am vergangenen Wochenende gegen den VfL Bochum. In der Champions League gab es im Achtelfinal-Hinspiel auswärts eine Niederlage gegen Lazio Rom.

Derzeit belegen die Münchner in der Bundesliga Tabellenplatz zwei und haben bereits acht Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen. Im DFB-Pokal schieden die Münchner bereits in der zweiten Runde aus.

Dreesen: "Das maximal Mögliche erreichen"

Um eine titellose Saison zu verhindern, nimmt Sportvorstand Dreesen auch die Mannschaft in die Pflicht: "Jeder Einzelne ist im Club ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen. Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht. Insbesondere in der Champions League sind wir davon überzeugt, dass wir nach dem 0:1 im Hinspiel bei Lazio Rom im Rückspiel in unserer vollbesetzten Allianz Arena mit unseren Fans im Rücken ins Viertelfinale einziehen werden."

Thomas Tuchel wird in der Mitteilung des Vereins lediglich mit den Worten zitiert: "Wir haben vereinbart, dass wir unsere Zusammenarbeit nach dieser Saison beenden. Bis dahin werde ich mit meinem Trainerteam selbstverständlich weiter alles für den maximalen Erfolg geben."

Tuchels Bilanz in München: Eine Meisterschaft und jede Menge Ärger

Tuchel hatte erst Ende März des vergangenen Jahres den Trainerjob in München übernommen und damit die Nachfolge von Julian Nagelsmann angetreten. Tuchel gelang es, mit dem FC Bayern in einem engen Meisterschaftsrennen am letzten Spieltag an Borussia Dortmund vorbeizuziehen. So feierten die Münchner die elfte Meisterschaft in Serie.

Die Sommertransferperiode war allerdings von Unstimmigkeiten zwischen Trainer und Führungsebene geprägt. Tuchel hatte immer wieder öffentlich Verstärkungen gefordert, was ihm Kritik aus dem Vorstand eingebracht hatte. Nach dem unglücklichen Agieren auf dem Transfermarkt erneuerte er seine Kritik.

Mögliche Tuchel-Nachfolger: Zidane, Conte, Alonso oder Hoeneß?

Trotz eines guten Saisonstarts kehrte an der Säbener Straße selten Ruhe ein. Nach der Winterpause taten sich die Münchner schwer und verloren nach mehreren schwachen Auftritten den Meisterschaftskonkurrenten Leverkusen aus den Augen.

Seit Tagen wird bereits über mögliche Nachfolger diskutiert. Große Namen wie Zinédine Zidane und Antonio Conte sollen an der Säbener Straße im Gespräch sein, ebenso wie Sebastian Hoeneß, Trainer des VfB Stuttgart und Neffe von Uli Hoeneß, und Xabi Alonso.