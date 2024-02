BR24Sport heute live: FC Bayern trennt sich von Tuchel

Die Trennung zum Saisonende ist perfekt. Der FC Bayern München und Trainer Tuchel beenden im Sommer die Zusammenarbeit. Eine "Neuausrichtung" ist geplant. Über mögliche Kandidaten wie Zinédine Zidane oder Xabi Alonso wurde in den vergangenen Tagen bereits spekuliert.

FC Bayern nimmt Mannschaft in die Pflicht

Der Vertrag von Tuchel wäre eigentlich bis 2025 gelaufen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erhöht nach zuletzt drei ernüchternden Pleiten den Druck auf die Stars.

"Jeder Einzelne im Klub", betonte der Bayern-Boss in einer Vereinsmitteilung, sei "ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen. Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht."

Der FC Bayern trennt sich von Tuchel - wie geht es weiter mit dem Rekordmeister? Das BR24Sport live mit Moderator Dominik Vischer und dem FC-Bayern-Experten Florian Eckl ab 17.30 Uhr.