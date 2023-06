Jörg Ammon als BLSV-Präsident bestätigt

Der Nürnberger Jörg Ammon wurde auf dem Verbandstag des Bayerischen Landes-Sportverbands in München wieder zum Präsidenten gewählt. Der 52-Jährige setzte sich mit 202 von 322 gültigen Stimmen gegen den Augsburger Harald Güller durch, auf den 120 Stimmen entfielen.

Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Ammon ist seit 2018 BLSV-Präsident, es ist seine zweite Amtszeit. Vor fünf Jahren hatte er Günther Lommer an der Spitze des Verbands abgelöst, der seit 2004 an der Spitze des BLSV gestanden hatte. Lommer hatte nicht mehr kandidiert, Ammon war von seinem bisherigen Posten als Vize-Präsident an die Verbandsspitze gerückt.

BLSV zählt 4,5 Millionen Mitglieder in 11.700 Vereinen

Der BLSV ist die Dach­or­ga­ni­sa­tion des orga­ni­sier­ten Sports in Bayern. Derzeit sind rund 4,5 Millio­nen Mitglied­er in 11.700 Verei­nen orga­ni­siert. Über 90.000 Übungs­lei­ter und Trai­ner sowie rund 300.000 ehren­amt­lich Tätige machen den BLSV und seine 57 Sport­fach­ver­bände nach eigenen Angaben zur größ­ten Perso­nen­ver­ei­ni­gung und Bürger­be­we­gung Bayerns.