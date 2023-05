FC Bayern: Wer ist der Kahn-Nachfolger Jan-Christian Dreesen?

Auffällig unaufgeregt trat Jan-Christian Dreesen am Sonntagmorgen vor die Mikrofone. Es war seiner erster Auftritt als neuer starker Mann beim FC Bayern, nachdem unmittelbar nach dem Abpfiff in Köln, der die Meisterschaft besiegelte, die Entlassung des Führungsduos Oliver Kahn/Hasan Salihamidzic bekannt geworden war. Wobei "neuer starker Mann" nicht ganz richtig ist. Dreesen ist sei zehn Jahren beim FC Bayern - und hatte schon lange eine gewichtige Rolle im Verein. So sagte es auch Dreesen selbst: "Ich bin nicht der Neue. Ich bin maximal der neue Alte."

In dieser - für Dreesen typischen - unaufgeregten Art begegnete der 55-Jährige allen Fragen, die während dieser kniffligen Pressekonferenz in seine Richtung flogen. Immer besonnen, immer mit der Andeutung eines freundlichen Lächelns im Gesicht. Nach den turbulenten Wochen beim FC Bayern ist das eine Abwechslung von dem oft verbissen wirkenden Gesicht von Kahn. Eine Abwechslung, nach der sich auch die noch mächtigeren Männer beim FC Bayern anscheinend gesehnt haben. "Ich möchte wieder mehr zu einem Füreinander kommen", sagte Dreesen und implizierte damit, dass das in der Vergangenheit - sprich unter Kahn/Salihamidzic - nicht mehr so gewesen ist.

Geschäftsmann Dreesen: Seit zehn Jahren im "Unternehmen" FC Bayern

Mit Dreesen macht der FC Bayern eine radikale Kehrtwende. Kahn, Klubikone, Fanliebling, der als Spieler wohl wie kaum ein anderer das "FC-Bayern-Gen" verkörpert hat, wird abgelöst von einem reinen Geschäftsmann. Das war freilich Kahn in seiner zweiten Karriere als Funktionär auch, doch seine wichtigste Qualifikation für den Job war seine Vergangenheit als Bayern-Legende. Und auch als Funktionär brach der "Vulkahn", wie er als Spieler wegen seiner Wutanfälle genannt wurde, auf der Tribüne ab und an aus.

Mit Dreesen wird man Derartiges nicht erleben. Nicht nur, weil der Ostfriese qua Geburt schon ein etwas ruhigeres Gemüt hat. Dreesen ist ein absoluter Profi im Konferenzraum, einer der die Geschäftwelt bestens kennt - und auch den FC Bayern wohl eher wie ein DAX-Unternehmen leiten wird, als einen Fußballverein. Wie passend daher auch die Worte, mit denen Präsident Herbert Hainer den neuen "CEO" (Chief Executive Officer - Hauptgeschäftsführer) vorstellte: "Er ist seit zehn Jahren im Unternehmen", sagte Hainer und vermied dabei das Wort Verein. Und auch im Anschluss verwendete er Worte wie "Belegschaft", "Stabilität" und "Sicherheit".

Der "Herr der Zahlen" sorgte für große Gewinne

Das Wort "Verein" spielt dennoch eine große Rolle in der frühen Karriere von Dreesen - allerdings nur als Bindeglied zwischen den "Hypo" und "Bank". Bei der Hypovereinsbank machte Dreesen Karriere, wurde einer der Direktoren und wechselte schließlich zur Schweizer Bank UBS und zur BayernLB, ehe 2013 den Posten im FC Bayern kam. Als Finanzvorstand beerbte er Karl Hopfner und hielt sich aus der Öffentlichkeit zurück - doch zog im Hintergrund die Fäden, gewann Einfluss und erarbeitete sich den Spitznamen "Herr der Zahlen". Denn die Zahlen, die Dreesen bei der Hauptversammlung des FC Bayern Jahr für Jahr vorstellte waren stets meisterlich.

Während sich die Spieler auf dem Platz von Titel zu Titel schossen, tat Dreesen im Büro seinen Teil und erwirtschafte - trotz hoher Transferausgaben - Überschuss nach Überschuss. Während der Corona-Pandemie schrumpfte die Zahl, die unter dem Bilanzstrich stand, zwar merklich auf "nur" 1,9 Millionen Euro. Doch anders als bei den meisten anderen Fußballvereinen blieb sie schwarz. Und schon im folgenden Jahr stieg sie wieder in den achtstelligen Bereich. 12,7 Millionen war die Zahl, die Dreesen im vergangenen November bei der Jahreshauptversammlung präsentierte und stehende Ovationen von den Fans bekam.