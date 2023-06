Problemzone Defensive: DFB-Team ringt mit Personal und Taktik

2016 bahnte sich eine Challenge ihren Weg durch die Sozialen Medien, bei der die Teilnehmenden - möglichst als Gruppe - mitten in einer Bewegung erstarrten. Die sogenannte Mannequin-Challenge erfreute sich größter Beliebtheit. DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger war beim 3:3 gegen die Ukraine am Montag zwar sieben Jahre zu spät dran, doch seine Ausführung war einwandfrei: Beim Gegentreffer zum 1:2 blieb der Verteidiger von Real Madrid im Fünfmeterraum mehrere Sekunden wie angewurzelt stehen, ließ dadurch den Kontakt zu seinem Gegenspieler abreißen und fälschte den Schuss des Ukrainers Mudryk schließlich ins eigene Netz ab.

Eine Szene, die beispielhaft für die aktuelle Verfassung der deutschen Defensive steht. Die wirkte nicht nur in dieser Szene vom ukrainischen Angriffsspiel zeitweise überfordert. Der nächste Test wartet am Freitag, wenn es in Warschau gegen Polen geht.

DFB-Elf von Dreierkette überfordert

Gegen die Ukraine experimentierte Bundestrainer Hansi Flick und schickte seine Elf in einer Dreierkette mit Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Matthias Ginter aufs Feld. Ergänzt wurden die drei durch die beiden Außenspieler Marius Wolf auf der rechten und David Raum auf der linken Seite. Gegen den Ball wollte Deutschland mit fünf Mann verteidigen, mit Ball sollten drei Mann absichern und Raum und Wolf über die Außenpositionen mit anschieben.

Zumindest Letzteres gelang ganz gut, doch besonders der Ex-Fürther und aktuelle Leipziger David Raum vergaß bei seinen offensiven Ausflügen allzu oft die Defensivaufgaben. In seinem Rücken genossen die Ukrainer jeglichen Freiraum. Doch nicht nur Raum, der seinem Klub zuletzt nicht mehr zum Stammpersonal gehört hatte, patzte.

Auch Ginter reiht sich ein

Auch Nico Schlotterbeck war gewohnt risikobereit und fehleranfällig. Matthias Ginter, der in Freiburg auf eine überzeugende Spielzeit zurückblicken kann, ließ sich von seinen Teamkollegen anstecken und verschuldete das zwischenzeitliche 1:3. Zwar spielte ihn Teamkollege Julian Brand mit einem halbhohen Pass undankbar an. Doch statt die Kugel wegzuschlagen, vertändelte er den Ball, der wenige Sekunden später im eigenen Netz zappelte.

Ständig wechselndes Personal in der Defensive

"Es sind wiederkehrende Fehler in der Defensive, taktisch und individuell", analysierte jetzt Jürgen Kohler, Weltmeister von 1990, im Kicker die Problemzone der deutschen Elf. "Wir waren über Jahrzehnte das Land mit den besten Abwehrspielern der Welt, da muss also etwas schiefgelaufen sein."

Tatsächlich bereitet die deutsche Hintermannschaft ein Jahr vor dem Start in die Heim-Europameisterschaft Sorgen. Eine Abwehrreihe, in der die Abstimmung kaum vorhanden ist und die immer für individuelle Fehler gut ist - egal ob als Dreier- oder als Viererkette. Und die sich noch nicht gefunden hat.

Die ständig wechselnde Besetzung ist sicher auch ein Grund für die defensive Anfälligkeit in der deutschen Mannschaft, in der gegen die Ukraine einzig Ex-Löwe Marius Wolf für einen Hoffnungsschimmer auf der rechten Abwehrseite sorgte. Der Mann von Vizemeister Dortmund überzeugte offensiv wie defensiv und hatte maßgeblichen Anteil am frühen Führungstreffer.

Zwei Spieler hat Flick - Stand jetzt - immerhin noch in der Hinterhand. Der frisch gebackene Conference-League-Sieger Thilo Kehrer, der vom Bundestrainer aufgrund seiner Vielseitigkeit sehr geschätzt wird, fehlt ebenso wie Niklas Süle, auf den Flick freiwillig verzichtet und von dem er sich wünscht, dass er mehr aus seinem Potenzial herausholt. Allerdings: Die, die Süle ersetzen sollten, konnten bisher wenig Eigenwerbung betreiben.

Mit den gegen die Ukraine eingewechselten Lukas Klostermann und Benjamin Henrichs präsentierte sich der Abwehrverbund zwar etwas stabiler als mit Raum und Schlotterbeck. Flick stellte in der zweiten Hälfte aber auch wieder auf Viererkette um.

Goretzka als Abräumer - passt das?

Dazu kommt ein Mittelfeld, das wenig defensive Unterstützung leistet. Im 1000. Länderspiel musste der bemitleidenswerte Leon Goretzka den Ausputzer vor der Abwehr geben und die Sechserposition bekleiden. Eine Position, die ihm nicht liegt, zu offensiv denkend ist der Mittelfeldmann des FC Bayern.

Bei den Münchner haben sie ein ähnliches Problem - mit denselben Protagonisten. Die Doppelsechs Kimmich/Goretzka agiert häufig zu offensiv. Bayern-Trainer Thomas Tuchel sucht deshalb nach einem defensiven Sechser. In der Nationalmannschaft verschmähte Hansi Flick am Montag die Dienste von Emre Can.

Klar ist, mit einer Leistung wie gegen die Ukraine dürfte es gegen Polen um den Ex-Bayer Robert Lewandowski nicht noch zu einem Unentschieden reichen. Bei einer Niederlage wäre die Vorfreude auf die Heim-EM wohl endgültig auf dem Nullpunkt angekommen. Für das DFB-Team gilt es, die defensiven Schwächen schleunigst in den Griff zu bekommen - sonst dürfte die Schockstarre nicht nur die Spieler auf dem Rasen ergreifen, sondern auch die deutschen Fans.