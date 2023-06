Barca-Gerüchte: Kimmich schlägt Wechsel aus

In den letzten Tagen sorgte Barcelona-Trainer Xavi mit überraschend offensiven Aussagen zu Bayern-Profi Joshua Kimmich für Aufsehen. Nach dem Abgang von Sergio Busquets im Sommer sucht der spanische Meister händeringend einen neuen Mittelfeld-Chef. Kimmich hat sich nach dem 3:3 im 1000. Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine nun öffentlich zu den Münchnern bekannt.

Kimmich hat mit Bayern noch "Großes vor"

"Es war ja schwierig, das nicht mitzubekommen", sagte der DFB-Kapitän über die Avancen von Xavi. "Generell ist es jetzt nicht so, dass ich mich großartig damit beschäftige", ergänzte der 28-Jährige und betonte: "Ich habe ja, wie jeder sicherlich weiß, noch zwei Jahre Vertrag und wir haben Großes vor." Der einstige Mittelfeldstratege Xavi, hatte Kimmich mal verraten, sei "immer" sein "großes" Vorbild gewesen. Und ausgerechnet das Barca-Idol warb jetzt um ihn. "Kimmich ist ein Top-Mann, er versteht das Spiel fantastisch", sagte der spanische Coach: "Er steht beim FC Bayern unter Vertrag, also hängt das von ihm ab."

Keine Wiedervereinigung mit Lewandowski

Bereits Robert Lewandowski habe die Münchner ja in Richtung Barcelona verlassen, erinnerte Xavi an den Transfer des Stürmers im vergangenen Sommer. "Wenn es eine offene Tür gibt" bei Kimmich, "wird es Verhandlungen mit Bayern geben", kündigte der 43-jährige Trainer selbstbewusst an. Doch die Tür hat Kimmich nun zugeschlagen.

