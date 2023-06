FC Augsburg präsentiert Trikots und vierten Neuzugang Breithaupt

Der deutsche U20-Nationalspieler kommt für 2,5 Millionen Euro Ablöse vom Karlsruher SC aus der 2. Liga und erhält einen Vertrag bis Sommer 2028. Der 1,92 Meter große Mittelfeldspieler soll die Konkurrenz in der Mittelfeldzentrale erhöhen. Breithaupt ist der vierte Neuzugang bei den Bayerischen Schwaben nach Stürmer Sven Michel (Union Berlin), sowie Torhüter Finn Dahmen (Mainz 05) und Abwehrspieler Patric Pfeiffer (Darmstadt 98).

"Ich habs mir im Winter schon angeschaut hier in Augsburg. Da war der Wechsel nicht möglich, weil ich mit Karlsruhe im Abstiegskampf gesteckt bin. Dafür freue ich mich jetzt umso mehr, dass es im Sommer geklappt hat und freu mich auch wenn´s endlich los geht." Tim Breithaupt

Breithaupt über das FCA-Trikot: "Sehr klassisch! Sehr schön"

Die neuen Trikots präsentieren durften zuvor die beiden Jungprofis Aaron Zehnter und Mert Kömür. Zehnter trug das neue Heimtrikot in weiß mit dem FCA-typischen rot-grünen Längsstreifen, Kömür das schwarze Ausweichtrikot. Es ist am Bauch mit roten und grünen Streifen versehen, die den Leuchtröhren an der Fassade der FCA-Arena nachempfunden sind. Das neue Auswärtstrikot war bei der Präsentation in einer Augsburger Bankfiliale noch nicht zu sehen, es wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt.

"Das Trikot ist schlicht weiß mit dem roten und grünen Streifen – sehr klassischl Ein schönes Trikot“ Tim Breithaupt

Zurück zu den Wurzeln des FC Augsburg

Der neue Ausrüster Mizuno löst beim FC Augsburg Nike ab, die acht Jahre lange die Trikots des Bundesligisten gefertigt haben. Von den Japanern erhofft man sich mehr Mitsprache und eine individueller Gestaltung der Trikots, ab der Saison 2024/25 sollen die Fans die Möglichkeit bekommen, die Trikots mitzubestimmen. Zurück zu den Wurzeln und der eigenen Tradition, beschreibt Geschäftsführer Michael Ströll das neue Trikot des FC Augsburg und rief denn auch das Motto für die anstehende Saison aus: "Der neue alte FCA."

Am kommenden Montag startet das Team mit Leistungstest in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga.