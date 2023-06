Sommerfahrplan des FC Augsburg: Schladming statt Tirol

Nachdem der FC Augsburg die Relegation in der vergangenen Spielzeit noch knapp vermeiden konnte, starten die Schwaben am 3. Juli in die Saisonvorbereitung. Nicht nur sieben Leihspieler stehen beim Trainingsauftakt wieder auf der Matte. Dazu kommen mit Sven Michel, Patric Pfeiffer, Finn Dahmen und Masaya Okugawa, der diese Woche noch den Medizincheck absolvieren soll, mindestens vier echte Neuzugänge. Routiniers wie Daniel Caligiuri, André Hahn oder Rafal Gikiewicz haben den Verein dagegen verlassen.

Wieder nach Österreich

Ihr Sommertrainingslager schlagen die Augsburger wie letztes Jahr wieder in Österreich auf. Vom 15. bis zum 23. Juli geht es diesmal aber nicht nach Tirol, sondern nach Schladming in der Steiermark. In den Testspielen geht es unter anderem gegen Besiktas Istanbul und die niederländischen Topteams PSV Eindhoven und Ajax Amsterdam.