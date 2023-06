FC Augsburg holt neuen Sportdirektor - Reuter soll kürzertreten

Fußball-Bundesligist FC Augsburg stellt sich in der sportlichen Führungsetage breiter auf und holt einen Sportdirektor. Wie der Verein am Mittwoch bekanntgab, wird Marinko Jurendic den Posten künftig besetzen. Der 45-jährige Schweizer mit kroatischen Wurzeln war zuletzt beim FC Zürich tätig und formte den Kader, der 2022 die Schweizer Meisterschaft gewann. Er erhält einen Vertrag bis 2026. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim FC Augsburg. Es reizt mich, die Zukunft des FCA in der Bundesliga in Teamarbeit mitgestalten zu können", so der neue Mann in einer Pressemitteilung.

Neue Stelle des Sportdirektors beim FCA

Bislang gab es die Stelle des Sportdirektors bei den Fuggerstädtern quasi nicht. Manager Stefan Reuter füllte diese Aufgabe noch am ehesten aus, soll künftig aber im Tagesgeschäft kürzertreten. Nach Informationen der "Bild" wird Reuter nicht mehr am Spielfeldrand sein, sondern auf die Tribüne wechseln. Jurendic soll "alle Themen rund um die Lizenzmannschaft sowie die Verzahnung zum Nachwuchs verantworten", wie der Verein heute mitteilte.

Erste Transfers bereits getätigt

Jurendic steigt direkt in die Kaderplanung bei den Augsburgern ein. Zwei Transfers hat der Fünfzehnte der vergangenen Bundesliga-Saison schon bekannt gegeben. Torhüter Finn Dahmen (1. FSV Mainz 05) und Verteidiger Patric Pfeiffer (SV Darmstadt 98) tragen künftig das Trikot des FCA.