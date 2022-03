FC Augsburg: Drei Punkte in Stuttgart sind Pflicht

Der Gegner Stuttgart liegt derzeit auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Die Fuggerstädter sind mit aktuell 26 Zählern davon als Tabellen-14. und einem Spiel weniger drei Punkte entfernt. Für Weinzierl ist die Partie beim VfB (9.3., 15.30 Uhr, Radio-Livereportage) "ein wichtiges Spiel mit zwei Mannschaften, die hinten drin stehen". Der FCA-Trainer ist aber sicher: "Wir haben noch neun Spiele und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unser Ziel Klassenerhalt schaffen".

VfB mit 60.000 Zuschauern im Rücken, FCA mag "große Kulisse"

Der FC Augsburg soll laut Weinzierl "Intensivität auf den Platz bringen und die Zweikämpfe gewinnen", so sein Erfolgsrezept. Und warnt: Stuttgart ist "nicht ungefährlich". Der VfB habe "Topstürmer und eine starke Außenbahn". Außerdem hätten die Baden-Württemberger 60.000 Zuschauer im Rücken. Weinzierl sagte aber auch: "Zuschauer motivieren uns und wir spielen gerne vor einer großen Kulisse".

Weinzierl-Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Obwohl Weinzierl beim VfB schon einmal ein halbes Jahr auf der Trainerbank saß, ist es für ihn "ein normales Spiel wie jedes andere". Schließlich sei es "drei Jahre her, dass ich Trainer beim VfB war. Außer Daniel Didavi ist dort kein Spieler mehr, der unter mir da war".

FCA ohne Sarenren Bazee und den coronaerkrankten Günther

Fehlen wird dem FCA Noah Sarenren Bazee, nach dessen Kreuzbandriss der Coach erst wieder in sechs Monaten rechnet. Ausfallen wird auch Lasse Günther nach einem positiven Coronatest.

Es folgen zwei Heimspiele innerhalb von drei Tagen

Nach der Partie beim VfB folgt für den FC Augsburg ein strammes Programm. Am Samstag (3.4., 15.30 Uhr) geht gegen den VfL Wolfsburg, am darauffolgenden Mittwoch (6.4., 18.30 Uhr) findet das Nachholspiel gegen den FSV Mainz 05 statt. Der Trainer akzeptierte zwar die Ansetzung, erinnerte aber an die große Herausforderung von zwei Heimspielen innerhalb von drei Tagen.

Weinzierl: "Neun Punkte für den Klassenerhalt"

Vielleicht hat der FC Augsburg danach sein Ziel bereits erreicht. "Wir brauchen noch neun", lautete am Weinzierls Punkteprognose für den Verbleib in der Liga. Die Kalkulation lautet: "Wir brauchen 35, 36 Punkte, wie jedes Jahr in der Bundesliga, vielleicht 37 in diesem Jahr". Aktuell stehen die Augsburger mit 26 Punkten auf Tabellenplatz 14.