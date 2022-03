Rot oder Weiß - Lewandowski: Bleiben oder Gehen?

Der FC Bayern verfügt nicht einmal annähernd über einen gleichwertigen Ersatz. Die Millionen, die der FC Bayern genau dafür in die Hand nehmen müsste, können sie Lewandowski besser als Gehalt weiterzahlen. Von der Eingewöhnungszeit ganz zu schweigen.

Auch das Argument Lewandowski sei mit 33 zu alt, kann ich langsam nicht mehr hören. Der Mann ist körperlich eine Maschine – so fit wie der ist, nimmt er locker mit jedem Mittzwanziger auf und ich sehe kein einziges Anzeichen, das sich daran in den nächsten Jahren irgendwas ändern sollte.

Ja, es braucht einen Plan für eine Zeit nach der Ära Lewandowski, aber genau den kann man jetzt entwickeln - in aller Ruhe - denn mit dem Super-Polen hat man den aktuell besten Stürmer der Welt in den Reihen. Warum also hektisch werden? Wer zweimal in Folge zum Weltfußballer gewählt wird, verlernt nicht im Jahr drauf das kicken. Deshalb: Um zwei Jahre verlängern und die Tor-Show einfach weiter genießen.