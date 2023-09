Ex-Augsburger Daniel Baier: Wird eng werden bis zum Schluss

Am Sonntagnachmittag durften die Spieler des FC Augsburg erstmal den Kopf abschalten auf dem Augsburger "Plärrer". Beim Besuch auf dem Volksfest wurde das Team von Trainer Enrico Maaßen freudig empfangen. Dabei waren die jüngsten Resultate nicht zufriedenstellend. FCA-Legende Daniel Baier prophezeit in "Blickpunkt Sport" ein Zittern bis zum Schluss.

Erst zwei Punkte hat der FCA in dieser Saison in drei Bundesliga-Spielen gesammelt. Hinzu kommt das blamable Erstrunden-Aus im DFB-Pokal bei Drittligist SpVgg Unterhaching. Ein gelungener Saisonstart sieht anders aus. Größtes Problem ist derzeit die Defensive bei den Schwaben.

Problemzone Defensive

Neun Gegentreffer musst die FCA-Defensive schon schlucken, beim 2:2 gegen Konkurrent VfL Bochum musste Neuzugang Finn Dahmen wieder zweimal hinter sich greifen. Das Problem liegt also nicht - wie nach dem Abgang von Topscorer Mergim Berisha nach Hoffenheim zu vermuten wäre - in der Offensive, sondern ist deutlich weiter hinten anzusiedeln. "In Summe bekommen wir zu einfache und zu viele Gegentore. Das wird der Ansatz in den nächsten Wochen sein", hat Trainer Maaßen die Problemzone seines Teams bereits erkannt.

Letzter sicherer Klassenerhalt 2018 mit Kapitän Baier

Trotzdem ist sich FCA-Urgestein Daniel Baier in "Blickpunkt Sport" sicher, es werde "wie jedes Jahr wahrscheinlich eng werden bis zum Schluss" bis der Klassenerhalt gefeiert werden kann. Seit 12 Jahren gehören die Schwaben der höchsten deutschen Spielklasse an. Den Aufstieg schaffte das Team um Baier 2011. In den letzten Jahren entkam man dem Abstieg aber nur knapp. Den letzten ungefährdeten Klassenerhalt feierte das damals noch von Manuel Baum trainierte Team 2018 - mit Kapitän Daniel Baier.

Baier: Verein sollte sich andere Ziele setzen

Der ist der Meinung, dass sich der Verein "wieder andere Ziele setzen sollte, einfach eine andere Euphorie entfachen muss in der ganzen Stadt. Die Stimmung ist eigentlich da, jedes Spiel ist eigentlich ausverkauft", führt Baier, der von 2008 bis 2020 für die Schwaben die Fußballschuhe schnürte, weiter aus. "Man muss einfach diesen Schwung mitnehmen und daran glauben, wieder erfolgreichere Zeiten zu haben."

Baiers Abschiedsspiel am Samstag live im BR Fernsehen

Am Samstag gibt Baier sein Abschiedsspiel. Viele ehemalige Weggefährten haben sich angemeldet. BR24Sport überträgt die Partie ab 14 Uhr live im Stream und im BR Fernsehen.