Rückschlag im zweiten WM-Spiel: Deutschland unterliegt den USA

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft gleich zwei Dämpfer erhalten. Der Vizeweltmeister verlor am Samstag sein zweites Gruppenspiel im tschechischen Ostrava gegen Mitfavorit USA mit 1:6 (0:2, 1:2, 0:2). Noch schlimmer als die erste Turnier-Niederlage ist ein möglicher Ausfall von NHL-Profi Nico Sturm. Der Stürmer der San José Sharks fehlte angeschlagen.

Erfolgreicher Auftakt findet keine Fortsetzung

Am Freitag war die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis mit einem 6:4 gegen den Olympiadritten Slowakei ins Turnier gestartet. Gegen die USA traf nur Yasin Ehliz (35.), der in der Liga für EHC Red Bull München spielt, für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) vor 9109 Zuschauern in Ostrava.

Brady Tkachuk (13.), Michael Kesselring (18.), Johnny Gaudreau im Powerplay (33.), Luke Hughes (40.), Trevor Zegras (51.) und Michael Eyssimont (53.) waren für die Amerikaner erfolgreich.

Das dritte Gruppenspiel bestreitet Deutschland gegen Mitfavorit Schweden am Montag (20.20 Uhr). Weitere Gruppengegner sind Lettland (15. Mai), Kasachstan (17. Mai), Polen (18. Mai) und Frankreich (21. Mai).

Mit Informationen von dpa und SID