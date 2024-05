Can Uzun bestätigt Abschied vom 1. FC Nürnberg

Es hat sich schon länger angebahnt, jetzt ist es offiziell: Can Uzun verlässt den 1. FC Nürnberg. Im Exklusiv-Interview mit BR24Sport sagte Uzun nach dem 3:0-Sieg gegen die SV Elversberg: "Ich kann sagen, dass das heute mein letztes Spiel für den FCN war." Er verabschiedete sich von seinen Unterstützern: "Ich will mich auch noch mal bei den Fans bedanken - für heute und die ganze Saison." Uzun werde "für immer Clubberer bleiben und die nächsten Jahre immer Club supporten."

Bei seinem Abschlussauftritt für die Franken beschenkte sich der Youngster noch einmal: Zum Sieg gegen Elversberg, der am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt des FCN sicherte, steuerte er die Vorlage zum 1:0 und das dritte Tor bei. Es war das insgesamt 16. Saisontor des Sturmjuwels.

"Er ist ein Mega-Talent, wenn er dranbleibt, und das macht er, er lässt sich wirklich nicht hängen. Er ist ein Mannschaftsspieler durch und durch, auch wenn er seine Schwächen hat, das ist ganz normal", schwärmte sein Teamkollege Jannis Horn. "Dass er sich nochmal belohnt hat, freut mich für den Jungen."

Medizincheck bei Eintracht Frankfurt

Schon im März hatte Uzun bekanntgegeben, dass es für ihn bei den Franken nicht mehr weitergeht. Und auch der Anfang Mai abgesetzte Sportvorstand des Clubs, Dieter Hecking, sagte schon vor Wochen: "Wir wollen alle unsere jungen Spieler am liebsten halten. Es gibt allerdings Gesetzmäßigkeiten im Fußball. So, wie es aussieht, werden wir Can Uzun sehr wahrscheinlich im Sommer verlieren."

Wohin genau es für den 18-Jährigen geht, ist noch nicht klar. Seine Fußball-Karriere dürfte jedoch in der Bundesliga weitergehen. Den Medizincheck bei Eintracht Frankfurt soll er bereits absolviert haben. "Das ist ein junger Spieler, der seine Leistung gebracht hat. Ich war selbst mal Spieler, da träumst du von dem nächsten Schritt. In seinem Fall ist der nächste Schritt die erste Liga. Ich bin selbst gespannt, ich wünsche ihm nur das Beste", sagte sein Coach Cristian Fiél im März.

Ein Wechsel des Toptalents in die Bundesliga hätte für die Franken jedoch nicht nur Nachteile, schließlich steht aktuell eine Ablösesumme von über zehn Millionen Euro im Raum. Damit wäre das Top-Talent der teuerste FCN-Transfer in der Vereinsgeschichte.