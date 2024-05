Tuchel zum Abschied von FC Bayern: "Ich erwarte keine Blumen"

Thomas Tuchel erwartet bei seinem letzten Heimspiel als Trainer des FC Bayern München keine Blumen, keine Geschenke, keinen emotionalen Abschied. "Für eine vorzeitige Vertragsauflösung ohne Titel wird es keine Blumen geben", sagte Tuchel bei der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag.

Ob der Abschied des Coaches von den Fans in der Arena ein bewegender sein wird, darüber hat sich Tuchel noch keine Gedanken gemacht. "Ich komme aus einem Tunnel. Es war alles auf die beiden Spiele gegen Real Madrid ausgerichtet."

Um seinen Abschied von den Münchner Fans und dem Stadion im Münchner Norden zu planen, hatte Tuchel keine Kapazitäten. Und auch die Frage nach seiner beruflichen Zukunft sei in den vergangenen Wochen in den Hintergrund gerückt. "Ich hab keine Ahnung. Ich werde mir das in aller Ruhe überlegen, es war anders geplant. Seit Februar ist die Situation klar. Aber es gab bisher keine Gespräche, weil die Aufgabe hier allumfassend war", so Tuchel. "Mein Verständnis ist: So lange ich etwas mache, mache ich es mit 100 Prozent."

Es geht noch um die Vize-Meisterschaft

Tuchel wolle nicht den Eindruck erwecken, ihm seien die letzten beiden Spiele, jetzt wo es um keinen Titel mehr geht, nicht mehr wichtig: "Mir ist es nicht egal". Ein letztes Mini-Ziel bleibt immerhin noch: Die Vize-Meisterschaft.

Nachdem Stuttgart den FC Augsburg am Freitagabend besiegte, zog die Mannschaft von Sebastian Hoeneß an den Münchnern vorbei. Ein Beckenbauer'sche Ansage à la "geht's raus und spielt's Fußball" wird es von Thomas Tuchel also nicht geben, der Trainer erwartet weiterhin 100 Prozent von seiner Mannschaft, die am Sonntag ohne den englischen Starspieler Harry Kane auskommen muss.

Offensive von Real nicht im Einsatz

Kane werde "immer noch von einer Rückenproblematik" behindert, so Tuchel. Auch auf Leroy Sane, Jamal Musiala und Serge Gnabry muss der FCB verzichten. "Die vier Offensiven vom Real-Spiel können alle nicht spielen morgen", sagte Tuchel. Es würden deshalb "ein paar Jungs Spielzeit bekommen, die zuletzt danach gelechzt haben". Mit den schon länger angeschlagenen Sane (Schambein) und Musiala (Kniereizung) rechnet er auch zum Saisonabschluss in Hoffenheim nicht.

Für Gnabry (Muskelbündelriss im Oberschenkel) ist die Saison ohnehin beendet. Dessen Teilnahme an der EM (14. Juni bis 14. Juli) werde "super eng", meinte der Bayern-Coach. Gnabry hatte wegen diverser Blessuren zuletzt in den Planungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann ohnehin keine große Rolle mehr gespielt. Sacha Boey und Bouna Sarr waren am Freitag nach längeren Pausen ins Mannschaftstraining der Bayern zurückgekehrt, dürften aber noch nicht in den Kader zurückkehren. Kingsley Coman (Muskelbündelriss im Adduktorenbereich) hatte in dieser Woche erst das Lauftraining wieder aufgenommen.