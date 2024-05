Verletzungsfluch beim FC Bayern: Harry Kane fällt aus

Bayern München muss am Sonntag im letzten Heimspiel der Saison gegen den VfL Wolfsburg auf Toptorjäger Harry Kane verzichten. Der englische Starspieler werde "immer noch von einer Rückenproblematik" behindert, so Trainer Thomas Tuchel bei einer Pressekonferenz am Samstag.

Kane, der momentan 36 Saisontore auf dem Konto hat, kann diese also nicht aufstocken. Robert Lewandowskis Rekord aus der Saison 2020/2021 (41 Treffer) dürfte damit über diese Spielzeit hinaus Bestand haben.

Kein Einsatz auch für Sané und Musiala

Auch Leroy Sané, Jamal Musiala und Serge Gnabry werden am Sonntag nicht zum Einsatz kommen. "Die vier Offensiven vom Real-Spiel können alle nicht spielen morgen", sagte Tuchel. Es würden deshalb "ein paar Jungs Spielzeit bekommen, die zuletzt danach gelechzt haben". Mit den schon länger angeschlagenen Sané (Schambein) und Musiala (Kniereizung) rechnet er auch zum Saisonabschluss in Hoffenheim nicht. Für Gnabry (Muskelbündelriss im Oberschenkel) ist die Saison ohnehin beendet. Dessen Teilnahme an der EM (14. Juni bis 14. Juli) werde "super eng", meinte der Bayern-Coach.

FC Bayern kommt aus Verletzungspech nicht raus

Gnabry hatte wegen diverser Blessuren zuletzt in den Planungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann ohnehin keine große Rolle mehr gespielt. Sacha Boey und Bouna Sarr waren am Freitag nach längeren Pausen ins Mannschaftstraining der Bayern zurückgekehrt, dürften aber noch nicht in den Kader zurückkehren. Kingsley Coman (Muskelbündelriss im Adduktorenbereich) hatte in dieser Woche erst das Lauftraining wieder aufgenommen.

Schon die gesamte Saison über plagen den FC Bayern personelle Sorgen. Ein Spieler nach dem anderen verletzte sich oder hatte gesundheitliche Probleme. Tuchel sagte vor zwei Wochen noch, die Problematik ziehe sich durch die Saison "wie ein roter Faden." "Es ist verhext", sagte er schon nach dem Ausfall von Raphaël Guerreiro. Der Ausfall von Kane ist nur ein weiteres Kapitel im Verletzungs-Drama des Rekordmeisters.